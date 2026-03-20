En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Conciertos de la Filarmónica podrían verse afectados en el León de Greiff

Conciertos de la Filarmónica podrían verse afectados en el León de Greiff

Durante más de cuatro décadas, los sábados a las cuatro de la tarde han sido la cita tradicional de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el auditorio León de Greiff.

Publicidad

Publicidad

Publicidad