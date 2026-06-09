Condenarán a mujer que aceptó causar la muerte de una paciente en procedimiento estético ilegal

Katherine Zuleta Castilla será condenada luego de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad en la muerte de una mujer durante un procedimiento estético realizado el 17 de mayo de 2023 en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. La procesada reconoció su participación en los hechos y un juez penal de conocimiento avaló el acuerdo, por lo que deberá cumplir una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención estética fue practicada en un apartamento y sin cumplir los protocolos técnicos y sanitarios exigidos para este tipo de procedimientos médicos. La Fiscalía estableció, además, que Katherine Zuleta Castilla no contaba con la formación profesional ni con la idoneidad necesaria para realizar este tipo de prácticas, pese a lo cual decidió continuar con una actividad que implicaba un riesgo para la vida de la paciente.

Durante el procedimiento, la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. Las investigaciones posteriores permitieron establecer que la muerte se produjo como consecuencia de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, además de un neumotórax traumático derivado de lesiones ocasionadas con un elemento cortopunzante.

Para la Fiscalía, los hechos evidencian que la intervención fue realizada de manera improvisada y sin las condiciones mínimas de seguridad requeridas para proteger la vida e integridad de la paciente. La ausencia de conocimientos médicos especializados y el incumplimiento de los protocolos establecidos fueron determinantes dentro de la investigación que permitió estructurar el proceso penal contra la hoy condenada.



Con la aprobación del preacuerdo por parte del juez de conocimiento, Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad penal en los hechos y cumplirá una condena de ocho años y ocho meses de prisión por la muerte ocurrida durante el procedimiento estético ilegal, cerrando así una etapa judicial de un caso que puso en evidencia los riesgos de someterse a intervenciones practicadas por personas sin la formación ni la habilitación profesional requeridas.

