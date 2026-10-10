Conductor se fue de "abeja" e invadió ciclorruta para evadir el trancón: todo quedó en video

Un conductor quedó registrado en video mientras transitaba en contravía por una ciclorruta de Bogotá, al parecer, para evitar la congestión vehicular en la avenida Boyacá. La maniobra fue grabada este viernes y muestra cómo el automóvil ocupó un espacio destinado a la circulación de ciclistas.

En las imágenes se puede ver cómo el vehículo avanza por la ciclorruta en sentido contrario al permitido, mientras otros conductores presencian lo ocurrido. Según la información que acompañó la grabación, el automóvil tiene placas BWG-687 y está matriculado en Bogotá.

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En el carro también viajaba un pasajero, pero por ahora no se han divulgado detalles sobre las circunstancias que llevaron al conductor a usar la ciclorruta para desplazarse ni se ha confirmado si fue identificado o sancionado.

¿Qué ocurrió en el video del conductor?

El registro audiovisual muestra al vehículo particular utilizando la ciclorruta para avanzar en medio del tráfico. La maniobra habría tenido como propósito evitar el trancón, aunque no se han confirmado públicamente las razones del conductor.

La situación generó cuestionamientos por el uso de un espacio destinado a los ciclistas, quienes podrían encontrarse de frente con el automóvil mientras circulan por ese corredor.

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La invasión de estos espacios representa un riesgo para quienes se movilizan en bicicleta, pues las ciclorrutas están destinadas a facilitar su desplazamiento y, en los tramos donde existe esa infraestructura, separarlos del tránsito de vehículos particulares.

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Hasta el momento, la información difundida se basa en el video y en los datos de identificación del automóvil. No se ha confirmado públicamente que el conductor haya recibido una multa ni que exista un pronunciamiento oficial sobre el episodio.

¿Qué pasa si un conductor invade una ciclorruta?

Las ciclorrutas son espacios destinados a la movilidad en bicicleta y de otros vehículos autorizados, de acuerdo con las condiciones de cada infraestructura. Por lo tanto, utilizarlas para adelantar vehículos o evitar un trancón puede poner en peligro a los ciclistas y provocar accidentes.

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El Código Nacional de Tránsito contempla obligaciones para los conductores y sanciones por diferentes comportamientos que incumplen las normas de circulación. Sin embargo, la infracción aplicable en este caso dependerá de las circunstancias que verifiquen las autoridades.

Por ahora, no se ha informado si la Secretaría Distrital de Movilidad o la Policía de Tránsito adelantan alguna investigación relacionada con el video.