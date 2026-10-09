‘La Rockera’: el monumento que celebra los 30 años de Rock al Parque en Bogotá

Bogotá tiene un nuevo monumento dedicado al rock. Se trata de ‘La Rockera’, una escultura de 3,87 metros de altura que fue presentada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, como parte de la conmemoración de los 30 años de Rock al Parque, que se celebrarán este fin de semana con más de 80 bandas y cuatro escenarios.

La obra fue creada por el artista bogotano Rafael Melo, conocido como Maquiamelo, y representa a una mujer rockera como símbolo de las juventudes, la libertad y la identidad de uno de los festivales musicales más importantes de la ciudad.

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Uno de los elementos más llamativos de la escultura es su material. La pieza fue elaborada en bronce a partir de aproximadamente 30 mil proyectiles reciclados, una propuesta con la que el artista busca transformar un elemento asociado a la violencia en una expresión artística.

En entrevista con Blu Radio, Maquiamelo explicó que la idea de crear esta figura surgió durante una edición reciente de Rock al Parque, mientras observaba la presentación de una banda española. En medio del público, vio a una joven con una diadema y unos audífonos decorados con taches, una imagen que despertó la inspiración para desarrollar la obra.



El artista aseguró que desde hacía varios años tenía la intención de crear una figura femenina y destacó su compromiso con la representación de las mujeres y sus derechos. También explicó que buscaba convertir un material asociado a la violencia en una pieza de arte.

‘La Rockera’ pesa aproximadamente 1.200 kilogramos, incluido su pedestal, y permanecerá instalada de manera permanente en el acceso al parque por la calle 63.

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Durante la entrevista, Maquiamelo invitó a los asistentes a conocer la escultura, tomarse fotografías y disfrutar de la programación del festival. Además, confirmó que estará presente este fin de semana para disfrutar de las bandas nacionales e internacionales.

Con este monumento, Bogotá conmemora los 30 años de Rock al Parque, un festival que ha reunido durante tres décadas a distintas generaciones alrededor de la música y que este año tendrá una nueva edición en el Parque Simón Bolívar.