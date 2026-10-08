Rock al Parque 2026: rutas, horarios, artistas y todo lo que debe saber

Este 10, 11 y 12 de octubre se llevará a cabo Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Edición que celebra los 30 años del festival que, durante décadas, se ha convertido en un referente de toda la región y que ha contado con grandes artistas.

Rock al Parque Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué artistas estarán en Rock al Parque 2026?

Agua Bendita — España

Alcalá Norte — España

Algiers — Estados Unidos

Apocalyptica — Finlandia

Bandalos Chinos — Argentina

Between The Buried and Me — Estados Unidos

Burning Witches — Suiza

Claudio Narea — Chile

Darkest Hour — Estados Unidos

Decessus — Chile

Desorden Público — Venezuela

División Minúscula — México

Editors — Inglaterra

End It — Estados Unidos

Esteman — Bogotá

Gondwana — Chile

Grave — Suecia

Green Valley — España

Hellbutcher — Suecia

I.R.A — Medellín

Iseo & Dodosound — España

Las Fokin Biches — México

Los Bunkers — Chile

Los Tetas — Chile

Ministry — Estados Unidos

Mon Laferte — Chile/México

Nadie — Medellín

Porter — México

Rata Blanca — Argentina

Ratones Paranoicos — Argentina

Serú Girán — Argentina

Sistema de Entretenimiento — España

Stratovarius — Finlandia

Tokio Ska Paradise Orchestra — Japón

Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost — Suiza

Trotsky Vengarán — Uruguay

Mon Laferte // Foto: AFP

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Artistas Distritales



Alto Grado — Bogotá

Ataque de Pánico — Bogotá

Boca de Serpiente — Bogotá

Brina Quoya — Bogotá

Casi — Bogotá

El Punto Ska — Bogotá

Elsa Riveros — Bogotá

La Brigada RPF — Bogotá

La Monky Band — Bogotá

Laura Pérez — Bogotá

Lika Nova — Bogotá

Lo mismo decían de Juana — Bogotá

Lucio Feuillet — Bogotá

Lutter Band — Bogotá

Mashkera — Bogotá

Narcocracia — Bogotá

No Dependiente — Bogotá

Perpetual Warfare — Bogotá

Pez Errante — Bogotá

Skampida — Bogotá

Solegnium — Bogotá

StayWay — Bogotá

Syracusæ — Bogotá

V for Volume — Bogotá

Valore — Bogotá

Vein

Horarios de Rock al Parque 2026

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Recomendaciones, rutas y lo que debe saber si asistirá el evento

Los tres días del festival se hará apertura de puertas a partir de la 1:00 de la tarde por los costados oriental y occidental de la calle 63 y por la carrera 60, junto al parqueadero. Los shows comenzarán desde las 2:00 de la tarde y serán cuatro escenarios distribuidos en todo el parque para una mejor distribución de todo el público presente.

Para llegar se recomienda el uso de SITP al igual que TransMilenio, teniendo las estaciones más cercanas: Movistar Arena en la NQS y Salitre el Greco por la calle 26. Al igual que en el retorno habrá rutas especiales para que las personas puedan volver a casa, de la siguiente manera:

