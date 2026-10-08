Rock al Parque 2026: rutas, horarios, artistas y todo lo que debe saber

Este 10, 11 y 12 de octubre se llevará a cabo Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Edición que celebra los 30 años del festival que, durante décadas, se ha convertido en un referente de toda la región y que ha contado con grandes artistas.
¿Qué artistas estarán en Rock al Parque 2026?
- Agua Bendita — España
- Alcalá Norte — España
- Algiers — Estados Unidos
- Apocalyptica — Finlandia
- Bandalos Chinos — Argentina
- Between The Buried and Me — Estados Unidos
- Burning Witches — Suiza
- Claudio Narea — Chile
- Darkest Hour — Estados Unidos
- Decessus — Chile
- Desorden Público — Venezuela
- División Minúscula — México
- Editors — Inglaterra
- End It — Estados Unidos
- Esteman — Bogotá
- Gondwana — Chile
- Grave — Suecia
- Green Valley — España
- Hellbutcher — Suecia
- I.R.A — Medellín
- Iseo & Dodosound — España
- Las Fokin Biches — México
- Los Bunkers — Chile
- Los Tetas — Chile
- Ministry — Estados Unidos
- Mon Laferte — Chile/México
- Nadie — Medellín
- Porter — México
- Rata Blanca — Argentina
- Ratones Paranoicos — Argentina
- Serú Girán — Argentina
- Sistema de Entretenimiento — España
- Stratovarius — Finlandia
- Tokio Ska Paradise Orchestra — Japón
- Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost — Suiza
- Trotsky Vengarán — Uruguay
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Artistas Distritales
- Alto Grado — Bogotá
- Ataque de Pánico — Bogotá
- Boca de Serpiente — Bogotá
- Brina Quoya — Bogotá
- Casi — Bogotá
- El Punto Ska — Bogotá
- Elsa Riveros — Bogotá
- La Brigada RPF — Bogotá
- La Monky Band — Bogotá
- Laura Pérez — Bogotá
- Lika Nova — Bogotá
- Lo mismo decían de Juana — Bogotá
- Lucio Feuillet — Bogotá
- Lutter Band — Bogotá
- Mashkera — Bogotá
- Narcocracia — Bogotá
- No Dependiente — Bogotá
- Perpetual Warfare — Bogotá
- Pez Errante — Bogotá
- Skampida — Bogotá
- Solegnium — Bogotá
- StayWay — Bogotá
- Syracusæ — Bogotá
- V for Volume — Bogotá
- Valore — Bogotá
- Vein
Horarios de Rock al Parque 2026
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Recomendaciones, rutas y lo que debe saber si asistirá el evento
Los tres días del festival se hará apertura de puertas a partir de la 1:00 de la tarde por los costados oriental y occidental de la calle 63 y por la carrera 60, junto al parqueadero. Los shows comenzarán desde las 2:00 de la tarde y serán cuatro escenarios distribuidos en todo el parque para una mejor distribución de todo el público presente.
Para llegar se recomienda el uso de SITP al igual que TransMilenio, teniendo las estaciones más cercanas: Movistar Arena en la NQS y Salitre el Greco por la calle 26. Al igual que en el retorno habrá rutas especiales para que las personas puedan volver a casa, de la siguiente manera:
- En la calle 53 habrá opciones de rutas a los destinos de Bosa, Fontibón, centro, Usaquén y Suba.
- En la carrera 60 se tiene dos opciones con destinos a Suba, Usme, Engativá y el centro.
- En la calle 63 estarán disponibles rutas con destinos a Engativá, calle 80 y el centro. Hay que recordar que en la calle 63 se realizarán desvíos, pero las rutas estarán operando por la Av. 68.