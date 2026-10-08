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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ladrones de llantas tienen azotados a residentes en el sur de Bogotá: van varios carros

Ladrones de llantas tienen azotados a residentes en el sur de Bogotá: van varios carros

Ya han sido captados por cámaras de seguridad en el sector y, pese a las quejas de la comunidad, no ha sucedido nada para detenerlos.

Ladrones de llantas tienen azotados a residentes en el sur de Bogotá.jpg
Ladrones de llantas tienen azotados a residentes en el sur de Bogotá //
Fotos: X de @PasaenBogota
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Indignación y preocupación para cientos de habitantes en la localidad de Kennedy y Fontibón, en el sur de Bogotá, por una banda de ladrones de llantas que han actuado por varios barrios de este sector los cuales han quedado atrapados en cámaras de seguridad.

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El caso más reciente ocurrió en horas de la noche del 2 de octubre, los ladrones llegaron en un vehículo en el barrio Nueva Marsella y robaron la llanta de un carro parqueado en la zona, todo grabado por una cámara de seguridad en la zona.

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Pero antes también se dio un caso en el barrio Modelia en Fontibón cuando llegaron a la zona, roban la llanta y se la llevan y, según la comunidad, casos como estos generan preocupación para los residentes debido a que, al parecer, ha venido sucediendo desde semanas atrás y pese a reportes a las autoridades, hasta ahora no se ha dado ninguna captura.

Desde la Alcaldía de Bogotá se ha reportado que los casos de hurto en la ciudad se han reducido y, según el alcalde Carlos Fernando Galán, se sigue trabajando para reforzar la seguridad en la ciudad y fortalenciendo a la Policía Metropolitana.

“En los resultados acumulados del año estamos logrando que la mayoría de ocho de 11 delitos de alto impacto se reduzcan. El año pasado habíamos logrado en nueve. Tenemos que mantener esa tendencia para lograr que todos los delitos en Bogotá tengan tendencia a la baja”, explicó.

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Según el Índice Integral de Seguridad en las Localidades 2025, así quedó la clasificación de las 19 localidades urbanas evaluadas, de menor a mayor puntaje:

  1. Antonio Nariño (3,72 puntos)
  2. Los Mártires
  3. Puente Aranda
  4. Engativá
  5. Ciudad Bolívar
  6. Rafael Uribe Uribe
  7. Barrios Unidos
  8. Santa Fe
  9. Teusaquillo
  10. Suba
  11. Kennedy
  12. Bosa
  13. Chapinero
  14. Tunjuelito
  15. La Candelaria
  16. San Cristóbal
  17. Usme (5,60 puntos)
  18. Usaquén (5,66 puntos)
  19. Fontibón (5,70 puntos)
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