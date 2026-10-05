"El Gran Humedal": la exposición gratuita que celebra los 30 años de Rock al Parque

Rock al Parque cumple 30 años y una exposición en la Biblioteca Pública Virgilio Barco propone recorrer la historia del festival desde las personas, objetos, lugares y recuerdos que han construido su memoria.

“El Gran Humedal. Una biografía imaginada de Rock al Parque” estará abierta al público desde el jueves 8 de octubre y hasta enero de 2027. La muestra es un montaje del colectivo artístico Relámpago, sustentado en una investigación de los periodistas e historiadores Umberto Pérez y Luis Daniel Vega.

Publicidad

La propuesta parte de la idea de que Rock al Parque puede entenderse como un ecosistema cultural que durante tres décadas ha reunido a bandas, públicos, periodistas, técnicos, productores, trabajadores y distintas generaciones de asistentes.

Por eso, la exposición no está organizada como una cronología convencional de las 30 ediciones del festival. En lugar de seguir una línea de tiempo, propone recorrer diferentes espacios imaginarios que permiten acercarse a sus antecedentes, escenarios, protagonistas y formas de construir memoria.



La espera está llegando a su fin. 🤘🎸 Ya comenzó el montaje de uno de los escenarios más esperados de la ciudad. Cada vez falta menos para vivir Rock al Parque 30 años. ¿Están listos? pic.twitter.com/ZJRjn97Gt6 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 4, 2026

Umberto Pérez explicó que uno de los propósitos centrales fue poner el foco en quienes suelen quedar por fuera de los relatos más visibles del festival. “La exposición se centra en los protagonistas de Rock al Parque que para nosotros son el público y las bandas de Bogotá”, señaló el investigador.

Publicidad

El nombre de la exposición, según Pérez, surge precisamente de esa idea. “El Gran Humedal” representa el territorio donde brotan las músicas y alrededor del cual se desarrolla una comunidad diversa que, durante tres décadas, ha convertido al festival en parte de la memoria cultural de Bogotá.

En el recorrido aparecen espacios como el Volcán de los antecedentes, que aborda las historias anteriores al nacimiento del festival; el Túnel de los recuerdos, relacionado con la memoria del rock bogotano antes de Rock al Parque; y la Colonia independencia, integrada por los lugares donde la escena musical de la ciudad ha continuado desarrollándose, como salas, bares, bodegas, sótanos, auditorios y teatros.

Publicidad

También están el Mirador del tiempo, dedicado a las diferentes maneras en que se ha contado la historia del festival, y otros espacios que permiten aproximarse a episodios y artistas que marcaron su recorrido.

La exposición busca ampliar así la idea de qué merece ser conservado cuando se habla de la historia de Rock al Parque. Allí aparecen discos, casetes, fotografías, afiches, revistas, recortes de prensa, programas de radio, videoclips y grabaciones, pero también elementos y experiencias asociados con la forma en que el público ha vivido el festival.

Los aguaceros, el barro, los pogos, los bailes, las requisas, los encuentros y hasta las dificultades para regresar a casa después de las jornadas también forman parte de esa memoria colectiva.

Publicidad

Uno de los énfasis de “El Gran Humedal” está en las personas que hacen posible Rock al Parque sin necesariamente ocupar el centro de las fotografías oficiales.

Trabajadores de logística, técnicos, periodistas, personal médico, encargados de la limpieza, productores y asistentes hacen parte de ese relato. Son personas que, desde diferentes lugares, han contribuido a que el festival pueda realizarse y a que sus recuerdos permanezcan.

Publicidad

“Nos inspiramos en la gente, nos inspiramos en los músicos, en los asistentes, en el gran público”, explicó Pérez. También destacó a quienes trabajan en el festival, desde quienes recogen las basuras y atienden emergencias médicas hasta los equipos de logística.

“Rock al Parque es uno solo, más allá de las ediciones que ha tenido”, sostuvo Pérez sobre esta muestra llega a la Biblioteca Pública Virgilio Barco también en el marco de los 25 años de BibloRed.

“El Gran Humedal. Una biografía imaginada de Rock al Parque” será inaugurada el jueves 8 de octubre a las 4:00 de la tarde en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública Virgilio Barco y permanecerá abierta al público hasta enero de 2027.