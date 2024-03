Conductor, sin licencia y al parecer borracho, se estrelló en el norte de Bogotá; hay tres heridos

En un incidente en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, un conductor sin licencia y presuntamente bajo los efectos del alcohol estrelló una camioneta contra un vehículo estacionado, el cual a su vez impactó contra una vivienda cercana.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, este accidente, que ocurrió en horas recientes, dejó como resultado a tres personas heridas una comunidad indignada, además de cuestionamientos y explicaciones a la Policía.

Las mismas víctimas del accidente contaron a Blu Radio que el conductor se encontraba visiblemente ebrio, mostrando signos de desorientación y comportamiento errático. Además, que intentó huir de la escena, pero no pudo.

Uno de los afectados declaró: "Esta camioneta la iba manejando una persona que estaba en estado de alicoramiento. Muy borracho porque primero se quería como volar y no quería dar la cara y se bajó del vehículo y no, y se le notaba, se iba para los lados y eso. No se le entendía a qué hablaba”.

Aunque los implicados exigen una explicación y justicia por los daños causados, la Policía de Tránsito solo reportó una infracción por falta de licencia de conducción del conductor, lo que ha generado confusión y descontento entre los afectados.

Además, al parecer, el vehículo involucrado habría sacado sin autorización de un taller de mecánica donde el conductor trabaja, por lo que es posible que hasta el propietario del taller no sepa lo que pasó con su carro y que este fue inmovilizado por la Policía.

