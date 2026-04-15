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Contraloría de Bogotá confirma detrimento por más de $30.000 millones en Universidad Distrital

La Contraloría dejó en firme el fallo por irregularidades en la Universidad Distrital entre 2012 y 2019.

Universidad Distrital.
Universidad Distrital.
Foto: Facebook U. Distrital / Montaje Blu Radio
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia un fallo con responsabilidad fiscal por más de $30.127 millones, tras evidenciar irregularidades en el manejo de recursos públicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre 2012 y 2019.

De acuerdo con el organismo de control, los recursos provenientes de contratos y convenios interadministrativos fueron administrados a través de una cuenta paralela, utilizada como una especie de “caja menor”, que no hacía parte de los registros oficiales ni contaba con los controles exigidos. Esta práctica habría impedido hacer seguimiento a la destinación final del dinero.

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La investigación evidenció que durante varios años no existieron mecanismos adecuados de control interno, contable ni financiero, lo que permitió el manejo irregular de estos recursos públicos. Como consecuencia, se configuró un detrimento patrimonial que ahora deberá ser resarcido.

El fallo, que ya quedó en firme, establece la responsabilidad fiscal de varios servidores y exservidores públicos, quienes habrían incurrido en conductas calificadas como dolo y culpa grave, dependiendo de su nivel de participación en los hechos.

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, aseguró que se trata de un caso grave, teniendo en cuenta que los recursos comprometidos estaban destinados al sector educativo. Según indicó, la decisión obliga a los responsables a devolver los dineros y reafirma el compromiso de la entidad con la protección del patrimonio público.

La Contraloría anunció que continuará con la vigilancia sobre el uso de los recursos en la ciudad y adelantará las acciones necesarias para garantizar su correcta administración, especialmente en entidades del sector educativo.

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