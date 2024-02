Delincuencia en Bogotá: denuncian que en barrio disparan al que salga corriendo y no se deje robar

Residentes del barrio La Española en localidad de Engativá, occidente de Bogotá, viven aterrorizados por una banda de tres delincuentes que, cada noche, asaltan a mano armada a los ciudadanos. Lo más preocupante es que, si la víctima se resiste o intenta huir, los criminales no dudan en dispararle.

La noche del jueves, un nuevo caso de violencia se registró en la zona. Un motociclista que llegaba a su casa fue abordado por los tres delincuentes, quienes le exigieron que les entregara la moto. Al intentar escapar, uno de los delincuentes le disparó. La comunidad salió al escuchar el ruido, lo que provocó que los criminales huyeran.

La víctima, que afortunadamente no resultó herida de gravedad, contó a las autoridades que no pudo distinguir si el arma era real o de fogueo, por lo que su reacción instintiva fue correr.

“Venía un vehículo, corrí la moto, la prendí, para darle paso. Vi que venían tres sujetos, de los cuales me abordó uno de ellos, que fue al que vi, me apuntó con un arma y me dijo que le entregara la llave de la moto y que no me hiciera joder”, dijo a Blu Radio una de las víctimas.

Los residentes del sector afirman que los ataques son frecuentes y que los tres ladrones siempre se movilizan en una moto de color blanco. Tras cada robo, huyen por la calle 80 hacia el occidente de la ciudad.

Accidente aparatoso en Ciudad Bolívar

Un aparatoso accidente se registró anoche en el barrio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar. Una volqueta rodó por lo menos diez metros después de chocar con un vehículo particular.

Según testigos, el conductor de la volqueta evitó una tragedia al esquivar a varios motociclistas que circulaban por la zona. Sin embargo, al tratar de evitar el accidente, el vehículo terminó volcándose en un hueco.

Un habitante del sector relató que el estruendo del choque fue aterrador y que la volqueta comenzó a botar humo. Afortunadamente, solo una persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico.

El conductor de la volqueta también se encuentra en recuperación en un centro asistencial. Las autoridades trabajan en la remoción del vehículo, que permanece en el hueco debido a la dificultad para sacarlo.