Denuncian a taxistas de Zona T de Bogotá por robar a pasajeros: los duermen y los dejan sin nada

La popular Zona T de la localidad de Chapinero, en Bogotá, conocida por las fiestas que se hacen, se ha convertido en el escenario de una serie de robos cometidos por taxistas delincuentes. Los residentes y visitantes de esta concurrida área están denunciando una preocupante ola de asaltos que tiene como blanco a quienes salen de los bares después de las 2:00 de la mañana.

Ubicada en la calle 84 con carrera 15, la Zona T es un punto de referencia en el norte de la capital, donde la rumba atrae a diario a cientos de bogotanos. Sin embargo, varios habitantes aseguran que los taxistas esperan a los pasajeros desprevenidos a la salida de los establecimientos y luego, cuando están dormidos, los roban.

“Habíamos tomado con mi esposo y yo me quedé dormida, pero mi esposo él sí venía viendo el celular. Él le escribe un mensaje a la pareja donde estábamos y dice que ya no se acuerda de nada. Nos dejan bien hacia la esquina. Nosotros nos bajamos del taxi y entramos al conjunto. Cuando nos despertamos fue que nos dimos cuenta de que me habían robado los celulares, mis tarjetas, y plata en efectivo”, contó una de las víctimas en diálogo con el Ojo de la Noche.

Son varia las personas que han reportado casos similares en menos de un mes. Según los testimonios, los delincuentes abordan a las víctimas cuando salen de los bares, ofreciendo sus servicios de taxi.

Publicidad

Los residentes de Chapinero han expresado su preocupación y exigen una intervención inmediata por parte de la policía: piden que identifiquen a estos criminales porque desde hace meses vienen operando esos ladrones aquí en la Zona T.