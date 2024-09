Depravado en bus de TransMilenio: lo grabaron tocándose detrás de varias mujeres

Nuevamente un caso terrible de acoso sexual se da en TransMilenio. Un hombre, al que aún las autoridades no han ubicado, fue captado por video tocándose sus partes mientras lo rodean varias mujeres en un bus del sistema.

No es la primera vez que las mujeres que usan el transporte público en Bogotá se enfrentan a este tipo de acciones reprochables. En este caso, fue una joven la que publicó en su cuenta de X lo que ocurrió.

"Hoy entre las 9:30 p.m. y 9:50 p.m., ocurrió este hecho. En mi caso no me había dado cuenta, hasta que alguien me dijo, y las chicas que estaban al lado de este hombre no supieron qué hacer…", sostuvo la denunciante.

Cuenta que la ruta del sistema es la H15 que va para el Portal Tunal. Según la joven, aún cuando ella estaba relativamente lejos del depravado, no supo cómo actuar y lo único que se le ocurrió fue grabar.

"De verdad qué cansancio el tipo de seguridad en el transporte público, la mujer nunca está segura. ¿Qué putas les pasa en la cabeza a este tipo de personas?", señaló la joven.

En el video se ve cómo este hombre, que está de pie y lo rodean varias personas entre ellas mujeres, se saca su miembro y empieza a tocarse.

La joven asegura que nadie hizo nada, a la final el acosador se bajó del bus entre la estación de Nariño y Parque.

¿Qué responde TransMilenio?

A través de la misma red social, la empresa de transporte pidió más datos a la joven para ponerse al frente del caso.

"El hecho es completamente repudiable e inaceptable. Por favor, indícanos más información de los hechos: la estación en la que se bajó el sujeto o, en caso de que tengas el dato, el número de móvil donde ocurrieron los hechos. Con esta información, revisaremos las cámaras de videovigilancia inmediatamente", sostuvo la empresa.