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Destapan gigantesca bodega con autopartes robadas en Bogotá: borraban números de motores con ácido

Peritos de la Sijin de la Policía detectaron piezas con números de serie alterados mediante químicos, regrabados y desgaste controlado para ocultar su procedencia.

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