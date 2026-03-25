Destapan gigantesca bodega con autopartes robadas en Bogotá: borraban números de motores con ácido

Un operativo en el sector de La Estanzuela de la localidad de Los Mártires, ubicado en pleno corazón del centro de Bogotá, dejó al descubierto una red dedicada a la venta de autopartes robadas, que utilizaba una mega bodega para almacenar motores con sistemas de identificación alterados. La operación fue adelantada por más de 300 uniformados de la Policía.

Durante la jornada, los uniformados inspeccionaron locales comerciales y decenas de motores que se encontraban en exhibición o almacenamiento. Fue en medio de estas verificaciones que expertos en automotores detectaron por lo menos tres motores con señales claras de manipulación en sus números de serie, lo que encendió las alertas sobre su posible origen ilícito.

Según el informe oficial, los delincuentes utilizaban varias técnicas para borrar la identificación original de los motores. Entre ellas, el desgaste de la superficie, el regrabado con plantillas para imponer nuevos números y el uso de sustancias químicas que eliminaban rastros de la marcación original. Estas prácticas, destaca la Sijin, buscaban impedir que se rastrearan las piezas y se pudieran vincular con vehículos hurtados.

Motores en Bogotá Foto: suministrada

Sin embargo, mediante el uso de reactivos químicos y luz especializada, los peritos lograron recuperar indicios de los números originales, confirmando que habían sido eliminados y reemplazados. Este hallazgo permitió establecer irregularidades suficientes para incautar los motores y avanzar en el proceso judicial.



En el procedimiento fue capturado el responsable de uno de los establecimientos intervenidos, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de falsedad marcaria y trasladado a una URI. Además, dos locales fueron sellados temporalmente por no contar con documentación que acreditara la legalidad de la mercancía.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que este tipo de operativos son clave para golpear las estructuras detrás del hurto de vehículos. Según explicó, la venta ilegal de autopartes está directamente ligada a estas redes criminales que se lucran desmantelando automotores robados.