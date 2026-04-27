Detuvieron a empresario dueño de revista por manejar aparentemente borracho: chocó varios carros

Un empresario y dueño de una reconocida revista fue detenido en Bogotá luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el norte de la ciudad, tras presuntamente conducir en estado de embriaguez y chocar varios vehículos.

Se trata de Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder, quien fue retenido por la Policía luego del incidente registrado en la noche del lunes sobre la calle 100 con carrera 22, en sentido oriente-occidente.

Según la información conocida por Blu Radio, Mora Valbuena habría invadido el carril exclusivo de TransMilenio y, en medio de la maniobra, colisionó con varios vehículos. Aunque el accidente generó momentos de tensión y afectaciones en la movilidad del sector, preliminarmente no se reportaron personas lesionadas.

Testigos que presenciaron los hechos señalaron que el conductor se movilizaba de manera errática antes del choque. Incluso, una persona que grabó el hecho aseguró que el empresario “venía manejando como loco”, mientras describía la escena ocurrida en plena vía.



Tras el siniestro, uniformados de la Policía llegaron al lugar y adelantaron el procedimiento correspondiente.

Luego de ser detenido por las autoridades, el empresario fue conducido a un Centro de Traslado por Protección (CTP), donde permaneció hasta la madrugada mientras se surtían los trámites del caso.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el resultado de una eventual prueba de embriaguez, aunque las versiones conocidas apuntan a que el conductor estaría aparentemente bajo efectos del alcohol, motivo por el cual se activaron los protocolos de las autoridades.

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¿Cuáles son las multas por conducir borracho en Bogotá?

Las multas por esta conducta arrancan en aproximadamente 3,7 millones de pesos, pero pueden escalar considerablemente según el grado de alcoholemia y si existe reincidencia.

Entre las posibles consecuencias están:



Multas que pueden superar los 60 millones de pesos en casos graves o reincidentes.

Suspensión o cancelación de la licencia de conducción.

Inmovilización del vehículo.

Sanciones penales o agravantes si hay personas heridas o fallecidas.

La invasión del carril exclusivo de TransMilenio también podría representar infracciones adicionales.

Dairo Mora Valbuena figura como representante legal de varias sociedades en Colombia, entre ellas el grupo editorial Poder. Su nombre también ha estado vinculado a señalamientos por presuntos incumplimientos de pagos y conflictos laborales.

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Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: