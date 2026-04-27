En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Donal Trump
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Detuvieron a empresario dueño de revista por manejar aparentemente borracho: chocó varios carros

Detuvieron a empresario dueño de revista por manejar aparentemente borracho: chocó varios carros

Dairo Mora Valbuena figura como representante legal de varias sociedades en Colombia, entre ellas el grupo editorial Poder.

Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder
Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Un empresario y dueño de una reconocida revista fue detenido en Bogotá luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el norte de la ciudad, tras presuntamente conducir en estado de embriaguez y chocar varios vehículos.

Se trata de Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder, quien fue retenido por la Policía luego del incidente registrado en la noche del lunes sobre la calle 100 con carrera 22, en sentido oriente-occidente.

Según la información conocida por Blu Radio, Mora Valbuena habría invadido el carril exclusivo de TransMilenio y, en medio de la maniobra, colisionó con varios vehículos. Aunque el accidente generó momentos de tensión y afectaciones en la movilidad del sector, preliminarmente no se reportaron personas lesionadas.

Testigos que presenciaron los hechos señalaron que el conductor se movilizaba de manera errática antes del choque. Incluso, una persona que grabó el hecho aseguró que el empresario “venía manejando como loco”, mientras describía la escena ocurrida en plena vía.

Tras el siniestro, uniformados de la Policía llegaron al lugar y adelantaron el procedimiento correspondiente.

Luego de ser detenido por las autoridades, el empresario fue conducido a un Centro de Traslado por Protección (CTP), donde permaneció hasta la madrugada mientras se surtían los trámites del caso.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el resultado de una eventual prueba de embriaguez, aunque las versiones conocidas apuntan a que el conductor estaría aparentemente bajo efectos del alcohol, motivo por el cual se activaron los protocolos de las autoridades.

Publicidad

¿Cuáles son las multas por conducir borracho en Bogotá?

Las multas por esta conducta arrancan en aproximadamente 3,7 millones de pesos, pero pueden escalar considerablemente según el grado de alcoholemia y si existe reincidencia.

Entre las posibles consecuencias están:

  • Multas que pueden superar los 60 millones de pesos en casos graves o reincidentes.
  • Suspensión o cancelación de la licencia de conducción.
  • Inmovilización del vehículo.
  • Sanciones penales o agravantes si hay personas heridas o fallecidas.

La invasión del carril exclusivo de TransMilenio también podría representar infracciones adicionales.

Dairo Mora Valbuena figura como representante legal de varias sociedades en Colombia, entre ellas el grupo editorial Poder. Su nombre también ha estado vinculado a señalamientos por presuntos incumplimientos de pagos y conflictos laborales.

Publicidad

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

Vea también

  1. Capturan a dos personas y decomisan 13 motores con identificación borrada
    Capturan a dos personas y decomisan 13 motores con identificación borrada
    Captura de pantalla
    Bogotá

    Capturan a dos personas y decomisan 13 motores con identificación borrada en Barrios Unidos, Bogotá

  2. Capturados por robo de camioneta en Bogotá
    Capturados por robo de camioneta en Bogotá
    Foto: suministrada
    Bogotá

    Capturaron a responsables de robo violento robo de una camioneta a adultos mayores en Bogotá

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Consumo de alcohol

Publicidad

Publicidad

Publicidad