Distrito refuerza control tarifario: endurecen reglas para taxis, motos y plataformas

La Secretaría Distrital de Movilidad inició un proceso de notificación sancionatoria dirigido a propietarios de vehículos particulares, motocicletas y conductores vinculados a plataformas que estarían prestando servicio de transporte no autorizado, además de acciones específicas contra el servicio de taxi para el control del rango tarifario en la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, estas medidas hacen parte de un acto administrativo sancionatorio que busca reforzar la regulación del transporte terrestre, especialmente frente a la fijación, incremento o disminución de tarifas no autorizadas en distintos tipos de servicio, incluyendo taxis, vehículos particulares y motocicletas.

Mujer pidiendo un servicio en plataformas de transporte. Foto: Freepik.

Las autoridades han comenzado a comunicar sanciones que, según lo reportado, pueden alcanzar la máxima penalidad establecida en la normativa de transporte terrestre, equivalente a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que supera los 1.300 millones de pesos, en los casos en que se comprueben infracciones graves relacionadas con la prestación ilegal del servicio.

Este proceso también incluye controles al sector del taxi en materia de tarifas, en medio de un debate sobre la regulación del servicio y la competencia en el sistema de transporte urbano. Según voceros del gremio, estas decisiones responden a solicitudes elevadas desde años anteriores ante las autoridades de control.



Las autoridades de movilidad continúan con la fase de notificación y verificación de casos, mientras el sector transporte permanece atento al alcance de las sanciones.