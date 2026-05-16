Drograron y robaron al hijo de Kaleth Morales tras pedir taxi en Bogotá: esto se sabe

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, encendió las alarmas de sus amigos y seguidores en horas de la madrugada de este viernes, 15 de mayo, luego de que su abogada, Wendy Herrera, diera a conocer que el artista había desaparecido tras tomar un taxi en la salida de unos premios en el teatro Colsubsidio.

"Por favor, necesitamos ayuda. Morales se encuentra desaparecido en Bogotá y sus familiares y allegados están buscando cualquier información que permita dar con su paradero. Pedimos el apoyo de medios de comunicación, artistas, colegas y todas las personas que vean este mensaje para ayudar a difundirlo. Cualquier información puede ser clave. Si alguien sabe algo sobre Samuel Morales, por favor comunicarse de inmediato", fueron las palabras de su abogada en redes sociales.

Afortunadamente, horas después fue hallado completamente a salvo, sin embargo, con todas sus pertenencias personales robadas, según dio a conocer su tío Kanner Morales. De acuerdo con su versión, los delincuentes usaron escopolamina mientras viajaba en el taxi y le quitaron todo, siendo una nueva víctima de la delicuencia en Bogotá.

"Queremos informar a todos nuestros seguidores y amigos que Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente, se encuentra bien de salud. Todo está en orden y ya está en casa, descansando y rodeado de su familia. Muy pronto estará de regreso para hacer lo que más ama: cantarles. Gracias por su preocupación, apoyo y cariño de siempre. ¡Los queremos mucho!", dijo su manger, Ricardo Rodríguez.



Este caso se suma a varios que se han dado en esta ciudad a lo largo del año, lo que ha elevado la preocupación en la ciudadanía en materia de seguridad; además, de la Alcaldía y las autoridades se siguen emprendiendo planes para mitigar este situación, en especial en zonas de rumba en donde más se han presentado.