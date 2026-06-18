El Día de la Lechona se podrá disfrutar en Bogotá como si estuviera en el Tolima

En medio del panorama electoral y la fiesta futbolera por el Mundial, algunas zonas del país se preparan para vivir sus feries habituales y de las más conocidas son las de San Juan y San Pedro en los departamentos del Huila y Tolima, en donde se enaltece la cultura de estas regiones.

Hay una celebración que se vuelve protagonista: el Día de la Lechona, que se lleva a cabo el 29 de junio. Fue en el 2003 cuando la asamblea del departamento del Tolima, mediante Ordenanza 020 del año 2003, según información de la Gobernación del Tolima.

Pero, aunque muchos piensan que solo se celebra en estos departamentos, también Bogotá enaltece este plato y realiza su propio Festival de la Lechona en la localidad de Rafael Uribe Uribe el 27, 28 y 29 de junio.

“La lechona es mucho más que un plato tradicional: es una expresión de la diversidad cultural y gastronómica que caracteriza a Bogotá. Nuestra ciudad ha acogido esta tradición y la ha convertido en parte de su identidad (…) El Festival de la Lechona es una oportunidad para que bogotanos, visitantes y turistas descubran por qué Bogotá se consolida cada vez más como un destino gastronómico de talla mundial, a través de experiencias que unen tradición, cultura, emprendimiento y orgullo de ciudad”, afirmó Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá.



El Festival de la Lechona se desarrollará en los puntos tradicionales de la localidad de Rafael Uribe Uribe Foto: Britney & Víctor

Así funciona el Festival de la Lechona

Durante los tres días de celebración participarán cerca de 86 establecimientos lechoneros, que ofrecerán la tradicional lechona como plato principal del festival con una porción especial a un precio de 12.000 pesos.

Además de la receta clásica, los asistentes podrán probar nuevas propuestas gastronómicas como:



Hamburguesas de lechona.

Tacos.

Empanadas.

Picadas.

Conos y otras preparaciones inspiradas en este plato tradicional.

La oferta gastronómica estará acompañada por actividades culturales, presentaciones musicales, muestras folclóricas, danza y espacios familiares para todos los visitantes.

El evento se desarrollará en los principales corredores gastronómicos de la localidad de Rafael Uribe Uribe:



Avenida Caracas , entre calles 27 y 28C sur.

, entre calles 27 y 28C sur. Calle 27 sur , entre avenida Caracas y carrera 12H.

, entre avenida Caracas y carrera 12H. Calle 28 sur, entre carrera 19 y avenida Caracas.

Estos espacios serán transformados en una gran zona de encuentro donde la tradición culinaria y la fiesta futbolera serán protagonistas.