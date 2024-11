El drama que viven 9 niñas nadadoras por la cancelación de vuelo en aeropuerto El Dorado

Nueve niñas bogotanas, integrantes del equipo de natación artística que representan a la ciudad en los Juegos Nacionales Juveniles en Pereira, están enfrentando una situación que las preocupa en el aeropuerto El Dorado, donde se canceló su vuelo con destino a la capital risaraldense.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, estas jóvenes, que han dedicado años de preparación para participar en los juegos, tenían todo listo para viajar, pero la aerolínea Jetsmart reprogramó su vuelo sin ofrecer alternativas inmediatas.

"Hay niñas que llevan más o menos 11 años, otras 10, 9 años, todo para los juegos nacionales o para juegos de interclubes o interligas como tal”, aseguró la madre de una de las afectadas a Blu Radio.

Las familias de las deportistas expresaron su frustración ante esta situación, pues, según indicaron, adquirieron los tiquetes con meses de antelación y recibieron un bono de $266.000 como compensación, un valor insuficiente para cubrir el costo de nuevos vuelos.

“No es que no vayan a ir, lo que pasa es que nos acaban de cancelar el vuelo que va para Pereira, después de adquirirlo hace más de un mes, dos meses que lo adquirimos los padres de familia, porque tampoco tuvimos el apoyo suficiente por parte del líder o de la liga de natación de Bogotá”, agregó la mujer.

Por su parte, la preparadora física del equipo destacó el impacto negativo que esta espera genera en el rendimiento de las jóvenes atletas. "Estas niñas necesitan descanso y una preparación específica antes de competir. Estar trasnochadas y sin un viaje claro las descompensa y afecta su rendimiento", comentó y señaló el perjuicio físico y emocional que implica este contratiempo.

En el aeropuerto no hay una respuesta clara, pues hay versiones que indican que es culpa de la aerolínea, otros que es de la terminal aérea. Lo cierto es que las niñas no han podido viajar y están a la espera para la devolución del dinero, que al parecer demora varios días y no les sirve porque no tienen más plata para comprar otros vuelos a la ciudad de Pereira.

Escuche el informe completo en el audio adjunto: