El espaldarazo de la Corte a los recicladores de Bogotá: ordena al distrito adoptar medidas

La Corte Constitucional ordenó a las entidades del distrito garantizar los derechos fundamentales de los recicladores de oficio en el marco de la prestación del servicio público de aseo.

Plaza de Bolívar amaneció inundada de botellas de plástico_ recicladores exigen pagos justos
Foto: Blu Radio
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

