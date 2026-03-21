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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El metro llegará a Soacha: la línea 3 ya tiene factibilidad

El metro llegará a Soacha: la línea 3 ya tiene factibilidad

Esta propuesta hace parte de la integración de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que busca articular a la capital con municipios cercanos.

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