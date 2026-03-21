El metro llegará a Soacha: la línea 3 ya tiene factibilidad

El proyecto del metro de Bogotá sigue tomando forma y, aunque para muchos las obras de la primera línea han generado dolores de cabeza en temas de movilidad, el futuro del sistema ya empieza a poner sobre la mesa la expansión con una noticia que da un respiro para el sur de la capital.

De acuerdo con lo revelado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la primera línea del sistema ya alcanza el 72 % de ejecución, lo que refleja un avance importante en las obras. Este progreso no solo marca un hito en la infraestructura, sino que también abre la puerta a nuevas fases que buscan transformar la movilidad en la ciudad.



Metro llegará hasta Soacha: línea 3 ya tiene factibilidad

En medio del panorama que vive el metro por cuenta de sus obras, la tercera línea empieza a tomar fuerza. Si bien todavía está en fase de estudios, el proyecto contempla una conexión con el vecino municipio de Soacha, un sector que tiene un alto flujo hacia la capital.

Esta propuesta hace parte de la integración de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que busca articular a la capital con municipios cercanos.

Con esta noticia, se espera establecer una conexión directa entre Bogotá y Soacha, así como la integración con otras líneas del metro. De hecho, esto representa un alivio para los habitantes de Soacha que deben demorar varias horas en desplazamientos para llegar a su destino, mejorando la cobertura para los usuarios del sur de la ciudad.



Metro de Bogotá y RegioTram. Foto: Alcaldía de Bogotá y RegioTram

¿Cuándo quedaría lista la factibilidad?

Si bien el anuncio genera expectativa, todavía existe un camino por recorrer. La tercera línea se encuentra en estudios que permitirán definir su viabilidad, trazado y costos.

De acuerdo con lo planteado por las autoridades, la factibilidad debería estar lista para 2027, un paso clave para avanzar en su financiación y ejecución posterior. Este proceso incluye análisis técnicos, económicos y de impacto que serán necesarios para garantizar la obra.

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Así mismo, la segunda línea del metro avanza en su licitación internacional, lo que permite entender la apuesta por una expansión progresiva del sistema.



Expansión del metro: así será la movilidad

Más allá de la aparición de una nueva línea, lo que está en juego es la consolidación del metro como eje principal de la movilidad de la ciudad y del transporte público en Bogotá. La meta es construir una red integrada que permita reducir tiempos de viaje y mejorar la calidad de vida de miles de usuarios.

La posible llegada del metro a Soacha responde a una necesidad que por años ha afectado la movilidad, por lo que este sistema de transporte sería un alivio para millones de usuarios que trabajan en la capital.