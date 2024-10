¿El tanta agua subterránea tiene Bogotá y es la alternativa ante crisis de los embalses?

Si bien es cierto que el nivel de agua en los embalses es cada vez menor, el alcalde Carlos Fernando Galán , junto a su panel de expertos, propusieron utilizar otro tipo de agua para abastecer la ciudad.

Pero aquí surge una pregunta que se hacen los bogotanos ¿es factible utilizar el agua subterránea? Para dar respuesta a esta pregunta, el ingeniero ambiental David Ardila, director de operaciones del Instituto de Higiene Ambiental, un laboratorio ambiental con trayectoria y experiencia que se dedica al estudio del agua a nivel nacional, explicó detalles sobre lo que implicaría para la ciudad el uso de esta agua.

¿A qué profundidad podemos encontrar agua subterránea?

La explotación de los recursos subterráneos en Bogotá se resalta por la variabilidad en las profundidades donde estos recursos pueden ser encontrados, que van desde seis a ocho metros, "ahora algo muy diferente es a la profundidad que se puede optimizar el recurso, ya que hay algunos pozos instalados por algunas empresas privadas las cuales tiene una profundidad de hasta 700 metros, lo que hace contar con un rango amplio en donde se pueda encontrar recurso aprovechable", aseguró el ingeniero Ardila.

Esto hace ver que hay gran cantidad de agua no solo en la zona urbana, sino también en el área rural, que de cierta manera puede ser aprovechada, de manera regulada. También aseguró el ingeniero que estos pozos son monitoreados por la CAR.

¿Qué cantidad de agua subterránea hay en Bogotá?

El uso potencial de los recursos subterráneos, específicamente los acuíferos, para satisfacer la necesidad de agua de la ciudad, por ende actualmente, se monitorean nueve millones de metros cúbicos, lo que podría abastecer aproximadamente 7 mil millones de metros cúbicos sin generar ningún tipo de afectación, satisfaciendo alrededor del 50% de la demanda de la ciudad. "Es importante la conservación de estos acuíferos para evitar la sobreexplotación de este recurso que puedan generar afectaciones", expresó el ingeniero.

¿Qué características contiene esta agua?

El ingeniero David Ardila expresó que las características fisicoquímicas del agua, "en este caso pueden ser irrelevantes, debido a que la capacidad que pueda tener el acueducto para poder potabilizarlas y que se puedan explotar independientemente de las condiciones en que están", señaló el experto.

Y agregó: "No necesariamente deben ser las mejores condiciones, ya que la ciudad de Bogotá cuenta con una planta como la de Tibitoc en Tocancipá la cual potabiliza agua directamente del río Bogotá, y las condiciones fisicoquímicas, hídrica y biológicas serían irrelevantes en caso tal de que se ha tomado en cuenta". Sin importar las características microbiológicas y el costo económico al tratar de potabilizar el agua, tienen condiciones más salubres que el mismo río Bogotá, sin desconocer que puede haber afectaciones directas a estos acuíferos generadas por la actividad propia de las industrias y conexiones erradas filtraciones lavado de suelo y el mismo efecto de los cuerpos de agua

¿El agua subterránea es la alternativa por la crisis de los embalses?

La propuesta de alcaldía es completamente entendible a raíz de la problemática que la ciudad está atravesando. El ingeniero recalca que es un momento en el cual no se tiene antecedentes inmediatos y no se puede improvisar sobre la marcha en cuanto a prevención, regulación y reducción frente al consumo de agua.

Sin embargo, el ingeniero David Ardila considera como no positivo, partiendo del hecho de que Bogotá es una ciudad que ha crecido sin mayor ordenamiento, ha ido creciendo a medida de la necesidad, pero no ha habido una mayor planeación. "Considero yo que lo que se tendría hoy dispuesto para llegar a ser el aprovechamiento del agua no ofrecerían las garantías que se deberían tener en consideración para que los acuíferos y la disponibilidad que se tiene no afecte de manera colateral otros componentes", afirmó el ingeniero.