Enel reportó fallas este fin de semana en Bogotá y Cundinamarca: usuarios quedaron a oscuras

El pasado domingo 28 de junio, Bogotá y varios municipios aledaños enfrentaron problemas con el servicio de energía eléctrica, y es que los usuarios indicaron que sufrieron fallas en varias localidades de la capital. Por esta razón, Enel Colombia informó que este lunes 29 de junio se realizará una nueva jornada de trabajos, advirtiendo posibles suspensiones del suministro eléctrico, justo en pleno Mundial.

Según los usuarios, las localidades afectadas fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Fontibón, Tunjuelito, San Cristóbal, Antonio Nariño y Usaquén.

#Localidades y #Cundinamarca nuestro equipo se dirige a la zona para identificar la falla reportada, seguimos trabajando para ti 👨‍🔧⚡



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Mientras tanto, en Cundinamarca las afectaciones se registraron en Soacha, Mosquera, Quipile, Funza, Cota, El Rosal, entre otros municipios de la Sabana de Bogotá.

Si bien la empresa no reveló los motivos de las fallas, trabajaron rápidamente para restablecer el servicio durante el mismo domingo. Sin embargo, la situación generó preocupación entre los usuarios por la interrupción masiva que, en algunos casos, se extendió más de lo esperado.



Fallas en el servicio de energía tienen preocupados a habitantes de El Rosal

#Cundinamarca nuestro equipo se dirige a la zona para identificar la falla reportada, seguimos trabajando para ti 👨‍🔧⚡



Los municipios afectados son:#ElRosal, #Madrid y #Facatativá



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De acuerdo con lo revelado por habitantes del municipio de El Rosal, esta no sería la única falla que se ha presentado recientemente, pues el servicio presuntamente estaría registrando interrupciones constantes en barrios como San José e incluso en el centro del municipio.

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Según los reportes de los habitantes, el servicio habría presentado fallas el viernes 26 de junio y nuevamente el domingo 28 del mismo mes. Incluso, una residente señaló que la energía ha tenido interrupciones por periodos que superan las 24 horas, afectando a cientos de familias.

¿Cómo serán los cortes de luz del 29 de junio?

Enel Colombia dio a conocer que este lunes 29 de junio se realizarán trabajos de mantenimiento en redes eléctricas, por lo que advirtió que habrá interrupciones en algunas zonas de Bogotá.



Kennedy: entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Los Mártires: entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Puente Aranda: entre las 8:15 a. m. y las 5:15 p. m.

Finalmente, la empresa recordó que estos trabajos buscan mejorar el funcionamiento de la red eléctrica. Además, recomendó a los usuarios desconectar los equipos electrónicos sensibles durante las suspensiones programadas y estar atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización del servicio.