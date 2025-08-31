Envían a la cárcel cinco integrantes de ‘Los Toches’ por el asesinato de un comerciante en Ubaté

Bayron Steven Gil Martínez, Freddy Giovanny Ramírez Rivera, Erick Alexander Rolón Serrano y Martín Steven Salazar Bello son los cuatro hombres a los que un juez de control de garantías envió a la cárcel por presuntamente participar en el crimen contra Luis Miguel Rocha Calderón, un comerciante de Ubaté asesinado el pasado 23 de junio.

Así mismo, Teófilo Alfonso Rolón Botello, quien fue capturado en el lugar de los hechos con municiones, estará recluido en su casa mientras avanza el juicio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hombres pertenecían a la red delincuencial ‘Los Toches’, dedicada al sicariato y otras actividades criminales en diferentes regiones del país. Los cuatro que fueron enviados a la cárcel se trasladaron desde Bucaramanga, Cúcuta y Medellín al municipio de Ubaté, en Cundinamarca, para definir cómo realizarían la operación.

Martín Steven Salazar Bello presuntamente dio la orden para cometer el crimen; Bayron Steven Gil Martínez realizó las labores de vigilancia; Freddy Giovanny Ramírez Rivera y Erick Alexander Rolón Serrano fueron quienes, al parecer, intimidaron con una pistola al comerciante de 58 años en su lugar de residencia, en el barrio San Francisco.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

La fiscal del caso indicó los delitos que se les imputará a estos hombres y las razones de la entidad para vincularlos con el delito.

Publicidad

“Cuenta la Fiscalía General de la Nación, a través de esta delegada, con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que nos permiten inferir razonablemente que ustedes son coautores del delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado. Contamos con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que nos permiten inferir razonablemente que ustedes son coautores de esta conducta”, indicó la fiscal.

A Luis Miguel Rocha le quitaron sus joyas, 250 millones de pesos en efectivo y dos pistolas de oro con incrustaciones en diamantes. Después de robarlo, le dieron varios golpes en la cabeza y lo asfixiaron; cuando el hombre ya estaba muerto, incineraron su cuerpo para esconder las pruebas.

Para obtener las pruebas del delito, las autoridades realizaron técnicas especiales de investigación como interceptación de comunicaciones, análisis de registros telefónicos (CD-R), entrevistas, reconocimientos fotográficos y análisis morfológicos, entre otros, lo que permitió identificar, ubicar y capturar a los integrantes de esta estructura criminal.