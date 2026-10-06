Esposo de mujer que murió haciéndose un tatuaje exige justicia: "Tiene que pagar las consecuencias"

La familia de Yenifer García Valencia, una mujer de 33 años que murió el pasado 15 de agosto durante una sesión de tatuaje a domicilio en Bogotá, pidió que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y se determine la responsabilidad de quienes participaron en el procedimiento.

En diálogo con Blu Radio, Jonathan Cantor, esposo de Yenifer, se refirió al dictamen de Medicina Legal que estableció la presencia de fentanilo, midazolam y ketamina en el organismo de la mujer. El documento señala que la combinación de estas sustancias produjo efectos depresores y alteraciones en el sistema nervioso central, con potencial compromiso de las funciones respiratoria y cardiovascular.

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¿Qué dijo el esposo de Yenifer García tras conocer la necropsia?

Cantor cuestionó la manera en que fueron administrados los medicamentos y pidió que el caso avance en la Fiscalía.



“Yo creo que así como hizo tiene que pagar las consecuencias que hizo”, afirmó el esposo durante la entrevista, al referirse a la persona que suministró los medicamentos a Yenifer.

Según el relato conocido en la investigación, la mujer se encontraba en su vivienda, en el sector de Terrazas de San Jorge, localidad de Rafael Uribe Uribe, donde recibía la cuarta sesión de un tatuaje. Debido al dolor que estaba experimentando, una persona habría sido contactada para suministrarle anestesia.

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Medicina Legal estableció que Yenifer recibió fentanilo, midazolam y ketamina por vía intravenosa. El instituto aclaró que la cuantificación de los medicamentos encontrados en su organismo todavía está en proceso.

Para Cantor, el dictamen representa un elemento que debe permitir avanzar en la investigación. “Pedimos justicia. Yo creo que ya con el dictamen de Medicina Legal, algo tan fundamental, tan contundente, yo creo que ya la Fiscalía tiene que cuanto antes hacer orden de captura”, manifestó.

Mujer murió mientras se hacía un tatuaje Magnific

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¿Qué estableció Medicina Legal sobre la muerte de Yenifer?

El dictamen señala que la administración conjunta de fentanilo, midazolam y ketamina puede generar efectos depresores y alteraciones del sistema nervioso central, con posible afectación de las funciones respiratoria y cardiovascular.

Medicina Legal también indicó que los medicamentos no fueron suministrados bajo condiciones propias de una atención clínica controlada. El documento señala que en este tipo de procedimientos se requiere una valoración previa, control de las dosis, monitoreo de las funciones vitales y disponibilidad de medidas para responder ante complicaciones.

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Según la información entregada por la familia, después de la administración de los medicamentos Yenifer presentó una emergencia médica. Su esposo recibió una llamada en la que le informaron que la mujer sufría un aparente preinfarto. Cuando llegó a la vivienda, encontró al personal de atención prehospitalaria realizando maniobras de reanimación, pero ella falleció.

La investigación permanece en etapa de indagación para establecer las circunstancias de la administración de los medicamentos y las eventuales responsabilidades penales. La persona que los suministró permanece en libertad mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.

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En la vivienda de Yenifer, su familia mantiene un altar en su memoria. Cantor y los tres hijos de la mujer esperan que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.