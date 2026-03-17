Este fue el objeto clave hallado en la escena del asesinato de pareja de adultos mayores en Suba

Siguen la conmoción en la localidad de Suba luego del hallazgo de dos adultos mayores sin vida al interior de su vivienda en el barrio Aures, un hecho que ha generado indignación y consternación entre los residentes del sector.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, quienes llevaban cerca de tres décadas viviendo en la zona. El descubrimiento se produjo el pasado fin de semana, cuando la hija de la pareja llegó a la vivienda acompañada por uniformados de la Policía.

Al intentar ingresar a la habitación principal, encontraron la puerta cerrada con seguro. “Abrimos y entraron los policías. Fuimos directo al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba”, dijo la mujer en un relato al que tuvo acceso Noticias Caracol.

Hablan vecinos de adultos mayores asesinados en su vivienda en Suba: "Nadie se dio cuenta" Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con el testimonio, Anzola, quien padecía una enfermedad terminal, fue hallado junto a su bastón, mientras que su esposa fue encontrada debajo de una cama y envuelta en una cobija.



En medio del proceso investigativo, la atención se ha centrado en el exyerno de la pareja, quien residía en el inmueble como arrendatario pese a haber terminado su relación sentimental en 2024.

Según la hija de las víctimas, el hombre tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. “Él me pegaba, me agredía físicamente, verbal y psicológicamente, y por eso lo demandé por violencia intrafamiliar”, aseguró.

Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba Foto: Noticias Caracol

Aunque el sujeto afirmó que no se encontraba en la vivienda al momento de los hechos, cámaras de seguridad registraron a una persona saliendo del lugar con el rostro cubierto y portando una cachucha que pertenecía al señor Anzola.

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En la escena fueron hallados varios elementos que permitieron descartar la hipótesis de un robo. Aunque el lugar se encontraba desordenado, todas las pertenencias permanecían allí. Entre los aspectos clave se destaca que los objetos de valor de los adultos mayores no fueron sustraídos, como los teléfonos celulares; de hecho, el del hombre fue encontrado en uno de sus bolsillos.

Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba

Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba

Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba

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Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba

Por ello, la Policía Metropolitana de Bogotá investiga el caso como un posible hecho de violencia intrafamiliar. El comandante de la institución, general Giovanny Cristancho, indicó que “lamentablemente encontramos elementos en los cuales podemos determinar que puede ser un crimen pasional, ya que al parecer hay un familiar cercano que pudo haber generado este homicidio”.