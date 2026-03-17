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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Este fue el objeto clave hallado en la escena del asesinato de pareja de adultos mayores en Suba

Este fue el objeto clave hallado en la escena del asesinato de pareja de adultos mayores en Suba

La atención se ha centrado en el exyerno de la pareja, quien residía en el inmueble como arrendatario pese a haber terminado su relación sentimental en 2024.

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