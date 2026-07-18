Este puente festivo Bogotá tendrá marcación antirrobo gratis para motos: así podrá acceder

Los motociclistas recibirán buenas noticias durante este puente festivo, pues una iniciativa busca ofrecerles a los propietarios una alternativa para proteger sus vehículos. Del 18 al 20 de julio, en el centro comercial Paseo Villa del Río, al sur de Bogotá, se realizará una feria que reunirá a varias marcas.

Durante la feria, los motociclistas podrán acceder a servicios gratuitos enfocados en seguridad vial, entre ellos la conocida marcación antirrobo.

Esta iniciativa busca ir más allá de una exhibición comercial y convertirse en un espacio donde los usuarios puedan capacitarse y acceder a servicios y alternativas para conducir de manera más segura. Además, los visitantes del centro comercial también conocerán nuevos modelos y actividades pensadas para quienes utilizan este vehículo como principal medio de transporte.

Marcación gratuita de motos: así puede acceder

Uno de los mayores atractivos del evento será la marcación gratuita de motocicletas, una actividad que se llevará a cabo en compañía de la Policía Nacional de Tránsito en Bogotá.

El procedimiento consiste en grabar el número de la placa en 20 partes del vehículo, una medida que busca dificultar el hurto y facilitar la identificación de las motocicletas en caso de robo. Esta actividad estará disponible durante los tres días de la feria para quienes asistan al evento.

Imagen de referencia de motos. Foto: iImageFx

Publicidad

Podrá cambiar su casco por uno nuevo: esto debe hacer

La feria también incluye una cambiatón de cascos, mediante la cual los motociclistas podrán entregar su casco usado y recibir bonos para adquirir uno nuevo que cumpla con la normativa de seguridad en Colombia.

Por otro lado, las personas que compren una motocicleta durante la feria podrán acceder a un curso de conducción gracias a la alianza con Progrese. Sumado a ello, habrá capacitaciones sobre conducción preventiva.

Publicidad

¿Cuáles son las marcas que estarán en la feria?

El evento contará con la participación de marcas como AKT, Auteco, Hero, Yamaha y Bajaj, que presentarán sus modelos más recientes y darán a conocer alternativas de financiación para facilitar la compra de motocicletas.

Según los organizadores, la feria también busca fortalecer el clúster de motocicletas que funciona en Paseo Villa del Río y dinamizar la actividad comercial del sector. Incluso, esperan generar ventas cercanas a los 1.000 millones de pesos durante los tres días del evento. La entrada será gratuita y la programación se desarrollará del 18 al 20 de julio, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., en la Entrada 4 del centro comercial Paseo Villa del Río.

