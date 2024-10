Esto encontraron en establecimientos en Bogotá; tenían la figura de sindicatos

Un grupo de más de 100 uniformados de la Policía Nacional adelantó una serie de allanamientos en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. En total, eran tres los establecimientos que se hacían pasar bajo la figura de sindicatos para ser centros de prostitución y de venta de droga.

"Tenemos tres capturados, más de 200 cigarrillos que se tienen en cuenta allí; papeletas de bazuco, tusi; un arma de fuego traumática; walkie - talkies, un Ipad, donde tienen control de estos establecimientos para informar la presencia de la fuerza pública y así poder esconder las drogas", dijo el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá.

Blu Radio tuvo la oportunidad de hablar con los capturados, quienes aseguraron que no tenían ni idea de que los sitios operaban de tal forma. "Yo no vi de dónde sacaron eso, puede mirar en las cámaras de seguridad, yo venía a hacer el aseo, yo no tengo nada (...). Buscando trabajo encontré este lugar, me dijeron que pagaban el turno a $50.000 pesos y me tocó hacerlo porque no tenía ni para pagar el pagadiario", dijo uno de los capturados.

De igual forma, y de acuerdo con las autoridades, los establecimientos estaban conectados entre sí para operar a gran escala. De hecho, uno de los sitios funcionaba como centro de prostitución, pues había habitaciones con sus respectivas camas y un cuarto donde las personas podían cambiarse.

Entre tanto, desde la Alcaldía de Bogotá hicieron un nuevo llamado al Gobierno nacional para que no conceda más permisos a los establecimientos para que operen como sindicatos. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró, incluso, que hasta los menores de edad están siendo usados en estos lugares.

"Necesitamos que las cancelen, las cosas que están pasando dentro de estos establecimientos son graves", dijo Restrepo.

El general Gualdrón afirmó que seguirán ejerciendo los controles respectivos a esos sitios ilegales, pues, de acuerdo con las autoridades, hay 119 establecimientos bajo la figura de sindicato en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo y Chapinero, 64 bajo la lupa por presuntas irregularidades.