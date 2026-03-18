En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Estos son los cambios en el protocolo de cruce de helicópteros en El Dorado
Primicia

Estos son los cambios en el protocolo de cruce de helicópteros en El Dorado

Tal como lo había anunciado la ministra de Transporte y la Aeronáutica Civil, habrá cambios en el protocolo de cruce de helicópteros en la pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá tras los incidentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad