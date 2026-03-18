Estos son los cambios en el protocolo de cruce de helicópteros en El Dorado

La Dirección de Investigación de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte entregaron la conclusión de la investigación del incidente registrado en la noche del 20 de febrero en la pista de El Dorado, que involucró a un helicóptero de la Fuerza Aérea y un avión comercial de la aerolínea Latam. Según la investigación, si el avión comercial no hubiera abortado el despegue, habría riesgo de colisión en el aire con el helicóptero.

“No se puede descartar que, si no se hubiera descartado el despegue, las aeronaves hubieran chocado”, aseguró el coronel Álvaro Alejandro Bello Vega, director técnico de investigación de accidentes.

Aeropuerto Internacional El Dorado Foto: suministrada

Es por esto que el Ministerio de Transporte determinó hacer cambios en el protocolo de cruce de helicópteros en el Aeropuerto El Dorado. Es un documento que detalla cambios y condiciones a las que estas aeronaves deben someterse para evitar incidentes.

El suplemento de la Aeronáutica Civil establece un procedimiento especial para el cruce de helicópteros sobre el Aeropuerto El Dorado de Bogotá (SKBO). Como regla general, se prohíbe el cruce directo sobre el aeropuerto en sentido norte-sur o sur-norte, ya que interfiere con las trayectorias de despegue y aterrizaje.



Solo se permite este cruce de manera excepcional y bajo autorización del control de tránsito aéreo (ATC), en casos de:



Operaciones de orden público

Seguridad nacional o vuelos presidenciales

Emergencias, rescate o incendios

Tercera División del Ejército.

Los demás helicópteros (privados, comerciales o estatales) deben usar obligatoriamente los corredores visuales establecidos (KOPTER) y no pueden sobrevolar el aeropuerto.

Cuando un cruce excepcional es autorizado:



Debe notificarse con al menos 15 minutos de anticipación, incluyendo datos del vuelo

Requiere coordinación entre torre y aproximación

Se deben cumplir puntos de espera obligatorios al norte y sur del aeropuerto

El cruce debe hacerse por una ruta específica y a 9.500 pies de altitud

No puede realizarse si hay despegues o aterrizajes en curso

Entre tanto, por el incidente ocurrido el pasado viernes 13 de marzo, precisamente con un helicóptero de la Fuerza Aérea, la Dirección de Investigación de la Aeronáutica Civil aún no confirma cuándo se entregará un informe final sobre lo sucedido.

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Sin embargo, algo que adelantaba el coronel Álvaro Alejandro Bello Vega es que este hecho sería similar al del 20 de febrero, en el que no se respetaron las distancias entre aeronaves.