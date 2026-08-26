Familia de Yenifer García denuncia sedación sin certificación durante tatuaje: el sedador no aparece

Un nuevo caso enciende las alarmas en Bogotá sobre la capacitación en procedimientos clínicos y médicos. Yenifer García era una mujer de 33 años que decidió terminar de realizarse un tatuaje en la espalda el pasado 15 de agosto. De acuerdo con el relato de su hermana mayor, Claudia Marcela García, el tatuaje era en la parte baja de la espalda y decidió recurrir a un anestesiólogo que fue recomendado por una amiga.

“El tatuador llegó a la casa y como a los 40 minutos llegó el señor que le iba a poner la anestesia y le habían dicho que en medio del proceso ella no iba a quedar totalmente anestesiada, pero que sí iba a estar consciente de todo”, cuenta la hermana.

Mujer falleció mientras se hacía un tatuaje en Bogotá Magnific

En medio del proceso, el tatuador alertó que Yenifer no respondía a los llamados, por lo que decidió llamar a una de las hijas para pedir una ambulancia por la línea de emergencia, que, de acuerdo con los testigos, se demoró más de 30 minutos en llegar. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que Yenifer queda inconsciente sobre una camilla dentro de una habitación de su cuarto y recibe reanimación por parte de un hombre mientras, al parecer, unas jóvenes llaman a servicios de emergencias pidiendo auxilio. Sin embargo, fue en vano el proceso de reanimación y, al parecer, Yenifer García murió a causa de un paro respiratorio.

Claudia Marcela, hermana de Yenifer, cuenta el presunto anestesiólogo habría trabajado en un hospital en Bogotá y estaría haciendo algunas prácticas o procedimientos estéticos en “cirugías de garaje”.



“Hasta donde se tiene entendido, él estuvo trabajando en el hospital de la Mederi como auxiliar de enfermería, pero él ya venía practicando en lo que se dice que cirugías de garaje, prácticas de garaje, como que haciendo lipectomías, bichopapadas, algo así que le llaman, pero, pues, ya venía practicando anestesias y un poco de cosas más, y, pues, mire quién vino a quedar en los brazos de de este personaje”, concluye Claudia Marcela.

De acuerdo con la familia, ya se hicieron las honras fúnebres para Yenifer y la recuerdan como una mujer amable, querida en su entorno y muy cercana y pendiente de sus tres hijos. Sin embargo, le piden a la justicia avanzar en la investigación y un llamado a Medicina Legal para que lo antes posible se defina qué sustancia fue utilizada para sedar a Yenifer, que terminó con acabarle la vida.

Mujer murió mientras se hacía un tatuaje Magnific

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Por su parte, desde el Concejo de Bogotá, denuncia que el supuesto anestesiólogo no estaba dentro de los registros de anestesiólogos del país. Sin embargo, el concejal Jairo Avellaneda, quien hizo público el hecho, denuncia que en medio del procedimiento de Fiscalía, el presunto responsable quedó en libertad, pero asimismo alertó sobre el alcance de medicamentos de alta complejidad a personas no capacitadas.

“Este caso deja preguntas muy serias sobre los controles que existen en este tipo de procedimientos. La Secretaría de Salud debe investigar, vigilar y garantizar que estos establecimientos cumplan con las condiciones necesarias para proteger la vida de quienes acuden a ellos. ¿Cómo es posible que, aparentemente, una persona que no era anestesiólogo pudiera administrar este tipo de medicamentos? Y aún más: ¿cómo pudo tener acceso a ellos?”, concluyó.

Asimismo, en diálogo con Blu Radio, el abogado que lleva el caso, Sebastián Gómez, confirmó que el presunto anestesiólogo no tiene certificación y recibió un pago de 600.000 pesos por el procedimiento. Entre tanto, denuncia es incierto el paradero, ya que fue dejado en libertad tras conocerse el hecho. Por parte del apoderado, especifica que el presunto responsable podría enfrentar una pena entre 18 y 35 años por homicidio. Por ahora, están a la espera del informe final de Medicina Legal que aún está en custodia de la Fiscalía.

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“Se trataría de una persona que apenas tiene conocimientos de enfermería, como auxiliar de enfermería. Una persona que, al parecer, sí se dedicaba a hacer este tipo de intervenciones de forma irregular, sin tener la preparación y la capacidad menos de poder intervenir personas. Sin embargo, lo que se sabe hasta el momento es que su paradero es desconocido”, concluyó el abogado.