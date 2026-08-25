Gerente para Bogotá nombrada por el Gobierno: "No vamos a dar órdenes, estamos para servir"

Clara Lucía Sandoval, designada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella como gerente para Bogotá, aseguró que su llegada a este cargo no busca reemplazar la administración de Carlos Fernando Galán, sino convertirse en un puente para articular al Distrito con las entidades del Estado y acelerar los proyectos estratégicos de la capital.

“No vamos a dar órdenes ni a los secretarios ni a los directores de las entidades distritales porque no tenemos competencia para tal. Por el contrario, estamos es para servir, para ayudar”, explicó en entrevista con Recap Blu.

Sandoval, quien hasta ahora se desempeñaba como concejala de Bogotá -pues no ha renunciado todavía-, explicó que la nueva gerencia respetará plenamente la autonomía territorial establecida en la Constitución.

“Bogotá tiene un alcalde democráticamente electo, tiene una autonomía territorial que es un principio constitucional que respetamos por supuesto al 10 0%”, señaló. En ese sentido, aclaró que el alcalde continuará siendo quien gobierne la ciudad, mientras su función estará enfocada en garantizar que el Gobierno cumpla sus compromisos con la capital.



¿Qué hará la nueva gerente?

La funcionaria explicó que su trabajo tendrá como uno de sus principales objetivos destrabar proyectos en los que intervienen diferentes ministerios (como los de Vivienda, Ambiente, Hacienda, Transporte y Defensa) y entidades nacionales.

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“Lo que nosotros buscamos es articular, acelerar, destrabar, hacerle seguimiento a esos proyectos estratégicos, a esas inversiones prioritarias y a los compromisos del Gobierno nacional en Bogotá”, afirmó.



Obras para Bogotá

Uno de los primeros pasos de la nueva gerencia será elaborar una planeación estratégica conjunta. Sandoval señaló que el metro tendrá un lugar central en esa agenda, con la prioridad de avanzar en la primera línea y posteriormente impulsar los proyectos de las líneas 2 y 3, además de comenzar a proyectar una cuarta línea.

Abelardo De La Espriella y Clara Lucía Sandoval. Foto: Presidencia - Juan Cano

La gerente designada también detalló que su oficina funcionará bajo un modelo similar al de las unidades de cumplimiento utilizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con seguimiento permanente al avance de los proyectos.

“Son unidades donde precisamente se meten los proyectos y se tienen unos semáforos de avance en los proyectos donde vamos evaluando cómo va el cumplimiento, cómo va el desarrollo, dónde está la traba”, indicó.

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Además del metro, la agenda contempla proyectos como el Regiotram, la PTAR Canoas, la Autopista Sur y la habilitación de suelo para vivienda. Sandoval aseguró que tendrá un equipo “muy ágil, flexible” y con una estructura gerencial, en línea con la política de austeridad anunciada por el Gobierno.

La seguridad será otro de los asuntos que estarán dentro de la coordinación. Según Sandoval, el Gobierno buscará fortalecer las capacidades de la ciudad mediante mayor pie de fuerza, inteligencia y tecnología.

“Todo lo que se haga en materia de seguridad en el país va a repercutir positivamente en la seguridad de Bogotá”, afirmó, al destacar que la lucha contra las estructuras criminales a nivel nacional también tendrá efectos en la capital.

Finalmente, la funcionaria aseguró que su designación busca enviar un mensaje de respaldo del Gobierno nacional a la capital.

“Bogotá tiene presidente, los bogotanos tienen presidente”, concluyó.