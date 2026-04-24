FilBo 2026: el libro que apunta a ser referente de la literatura del Pacífico colombiano

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, el escritor William Vega Fernández regresa con 'Cenizas doradas', una novela que explora la memoria, el amor, la pérdida y la esperanza desde el corazón del Pacífico colombiano, con una mirada profunda a territorios históricamente olvidados.

Con esta nueva publicación, Vega Fernández —nacido en Buenaventura— reafirma su lugar como una de las voces más representativas de la literatura del Pacífico. La obra se adentra en las heridas de una región marcada por el abandono, pero introduce un giro poco explorado: la historia de opulencia y riqueza que alguna vez definió a poblaciones como Barbacoas, hoy sumidas en la marginalidad, pero en proceso de renacimiento.

“Tras un largo silencio de siete años, presento esta novela con un tema inédito en Colombia: narrar la poderosa Barbacoas en el Pacífico sur, una provincia que fue referente de riqueza económica, social y política, y que luego quedó postrada por siglos. Pero, como sugiere el título, después de todo gran incendio viene un renacimiento”, afirmó el autor.

La novela sitúa su trama en Barbacoas, antiguo epicentro de riqueza minera en el suroccidente del país. A través de personajes atravesados por la culpa, el deseo y la memoria, la historia avanza entre recuerdos y decisiones irreversibles, planteando una pregunta central: ¿es posible reconstruirse después de la pérdida?



'Cenizas doradas' se suma a la trayectoria del autor, que incluye títulos como Los hombres de Rahel, La demencia de la diosa y Misa perversa, parte de su reconocida “Trilogía Fémina”.