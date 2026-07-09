Fiscalía allana 10 sitios donde hacían cirugías estéticas sin autorización en Bogotá

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó allanamientos en 10 inmuebles donde, al parecer, se practicaban cirugías estéticas sin cumplir con la normatividad sanitaria vigente.

Las diligencias se llevaron a cabo en apartamentos y dos clínicas que, según la investigación, seguían funcionando pese a tener medidas de suspensión impuestas por las autoridades de salud.

Durante los operativos, los investigadores encontraron medicamentos vencidos, adulterados o manipulados, fórmulas magistrales sin los permisos exigidos, equipos médicos sin registro sanitario del Invima, historias clínicas que serán revisadas por posibles inconsistencias, facturas elaboradas de manera manual y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos contaron con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud. La Fiscalía informó que no hubo personas capturadas durante los allanamientos.



Los productos y elementos incautados serán sometidos a análisis y peritajes para establecer su composición, las condiciones en las que eran almacenados y el posible riesgo que representaban para la salud pública.

Además, las autoridades realizaron una inspección a una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que estaría relacionada con la atención de pacientes intervenidos previamente en algunos de los establecimientos allanados.