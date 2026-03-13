Fuerte regaño de controladora a helicóptero del Ejército en Bogotá: "¿Qué está haciendo?"

Revelaron el audio de la fuerte discusión que sostuvo una controladora del aeropuerto El Dorado en Bogotá con el helicóptero Black Hawk del Ejército que "tuvo un hecho no deseado" e interrumpió el espacio aéreo de la central sin autorización previa, además de dar varias vueltas sobre el cielo de la capital.

Este hecho ocurrió en horas de la tarde este 13 de marzo, el helicóptero del Ejército ingresó por la localidad de Fontibón, luego se desplazó hasta Teusaquillo y ahí volvió al aeropuerto, en donde sobrevoló un espacio no autorizado, lo que dio origen a la discusión con la operadora del El Dorado.

"No entiendo qué está haciendo. Nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha", le dijo ella, a lo que el piloto le contestó que "iba para la Escuela Militar". Ella respondió: "Correcto, hacia la cancha de fútbol que tengo a la derecha, la institución del Ejército, ¿cierto? (...) Ya le había autorizado trayectoria de la pista 14 por segunda vez. Sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria. Confirma si la presente le es practicable el descenso y ejecutar la maniobra a la cancha de fútbol o, de lo contrario, cancele y retorne a Neiva. No entiendo qué está haciendo", indicó.

🚨 Se conocen audios de la comunicación entre la controladora de El Dorado y el piloto del helicóptero de las Fuerzas Militares que cruzó dos veces el espacio aéreo del aeropuerto sin autorización. pic.twitter.com/tse78puSeR — Pulzo (@pulzo) March 14, 2026

Luego de este regaño, el helicóptero se desplazó hasta la Escuela Militar en donde, finalmente, hizo su aterrizaje. Estuvo sobre el espacio aéreo de la capital dando vueltas por al menos ocho minutos, gesto que molestó a operadores de la central áerea.



"El hecho actualmente se encuentra bajo proceso de investigación… las autoridades y dependencias competentes adelantan las revisiones técnicas necesarias para determinar las circunstancia en las que ocurrió el evento", expresó la Aeronáutica Civil a través de un comunicado.

Directivas de la Aerocivil como el director, Luis Alfonso Martínez, estuvieron reunidos en las instalaciones de la entidad para conocer lo sucedido y determinar una conclusión.