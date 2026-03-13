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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fuerte regaño de controladora a helicóptero del Ejército en Bogotá: "¿Qué está haciendo?"

Fuerte regaño de controladora a helicóptero del Ejército en Bogotá: "¿Qué está haciendo?"

Revelan el audio de la discusión de la controladora con el helicóptero del Ejército que durante varios minutos sobrevoló la capital y cruzó sin autorización el espacio aéreo del aeropuerto.

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