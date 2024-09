Galán reveló lo que paga Coca-Cola al año por agua de La Calera: "Hay que dar la discusión"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desmintió las acusaciones que circulan en redes sociales sobre la supuesta relación entre la crisis de agua en la ciudad y el suministro a la planta de Coca-Cola en La Calera.

Según Galán, dichas acusaciones carecen de fundamento y se basan en una concesión de agua que fue otorgada hace casi 40 años por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y no por Bogotá.

Galán aclaró que ni la Alcaldía ni el Acueducto de Bogotá tienen control o decisión sobre la concesión de agua a la planta de Coca-Cola en La Calera, destacando además que esta concesión no afecta el suministro de agua de la ciudad.

"Los técnicos me dijeron que eso no nos impacta en San Rafael, no nos impacta en el agua que sale de ahí. No tiene nada que ver con el sistema que tenemos en Bogotá", afirmó, apoyándose en la información proporcionada por los técnicos del Acueducto de Bogotá.

El alcalde explicó que la cantidad de agua que utiliza la planta de Coca-Cola es mínima en comparación con el consumo total de la ciudad.

"No tengo la cifra, pero Bogotá consume 16 o 17 metros cúbicos de agua por segundo. Yo creo que lo que sale de consumo de esa concesión que tiene en La Calera, que repito no tiene que ver con Bogotá, debe ser menos del 0.5 % de eso, bastante menos", indicó.

Eso sí, Galán afirmó que sí es necesario que se abra una discusión regional sobre el abastecimiento de agua. "Coca-Cola paga muy poco, y paga muchísimo menos allá de lo que pagaría aquí en Bogotá", señaló Galán.

¿Cuánto paga Coca-Cola por el agua de La Calera?

Según el dato que le entregó el alcalde a Blu Radio, Coca-Cola paga 11 millones de pesos al año por el agua que gasta en su planta en La Calera.

Además, si Coca-Cola tuviera una planta en Bogotá, tendría que pagar 70 veces más de lo que hoy paga.

El alcalde también enfatizó que las críticas hacia Coca-Cola están influenciadas por intereses políticos y que el debate sobre el agua en la región debe enfocarse en cómo garantizar un suministro adecuado y sostenible para toda la región, más allá de señalar a una sola empresa.

