Gobierno nacional pide a Segunda Marquetalia aclarar si está detrás de amenazas en Sumapaz

Desde Pasto , el Gobierno nacional, a través de Armando Novoa, jefe de la delegación en los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, dijo que lo ocurrido en el sector de Sumapaz, a las afueras de Bogotá, en donde hombres armados pintaron vehículos e intimidaron con armas de fuego a varios pasajeros, es una acción por fuera de la ley y pidió a la delegación de la Segunda Marquetalia que diga públicamente si tienen o no presencia en ese sector del sur de Bogotá.

Novoa, quien llegó a la capital de Nariño para socializar los avances de esta negociación de paz, dijo que se está investigando realmente quiénes son esas personas y advirtió que es extraño que este hecho suceda a menos de 48 horas del reinicio de la mesa de diálogos en la ciudad de Tumaco, en el Pacífico nariñense.

“Es una acción por fuera de la ley que nos genera muchas preguntas. En primer lugar, no tenemos conocimiento de que haya estructuras organizadas de la Segunda Marquetalia en ese territorio, aunque no se pueda descartar”, aseguró Novoa.

Advirtió que, de ser así, tendría que recordar que en los acuerdos del primer ciclo en Caracas, Venezuela, ese tipo de prácticas quedaron proscritas.

Pero si es una acción de grupos diferentes a la Segunda Marquetalia, por supuesto, "deberíamos suponer que son acciones dirigidas a sabotear el desarrollo de las conversaciones y de lo que vamos a hacer a partir del próximo sábado y domingo en el municipio de Tumaco", añadió.

"Aún no tenemos certeza de qué grupo ilegal ejecutó ese retén ilegal generando temor en la zona. No tengo los elementos y las autoridades ya están investigando, y vamos a preguntarle a la delegación de la guerrilla si ellos tienen o no presencia en esa zona rural de Bogotá”, dijo el jefe negociador.

“Aseguro que lo sucedido en esa zona de Bogotá sí son acciones supremamente extrañas que no cuadran con el esfuerzo que estamos haciendo en esta mesa de paz con la Segunda Marquetalia”, añadió.

Tras ser consultado por Blu Radio si en el segundo ciclo de diálogos, que se realizará en una fecha del mes de octubre por acordar entre las partes, estará Iván Márquez, Novoa respondió: “Estamos hablando del tema. Yo no le puedo dar una respuesta concluyente sobre el asunto, pero estamos avanzando en fórmulas que le permitan a la Segunda Marquetalia contar con la voz de su líder más importante y comandante supremo”.

“Eso está fuera de toda controversia, pero allí, como se sabe, hay unas dificultades de orden jurídico que estamos tratando de superar en el menor tiempo posible”, aseguró el jefe negociador del Gobierno nacional.