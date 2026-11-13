Así luce el primer tramo terminado de la nueva carrera Séptima frente a la Fundación Santa Fe

La transformación de la carrera Séptima comienza a mostrar sus primeros resultados. Este viernes 13 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá habilitó el primer tramo de las obras, ubicado entre las calles 116 y 119, frente a la Fundación Santa Fe, en el costado occidental de la vía. La intervención tardó 16 semanas e incluyó nuevos carriles para vehículos, ciclorruta, espacio público y la infraestructura por donde circulará TransMilenio.

El tramo entregado hace parte del grupo uno del proyecto de renovación de la carrera Séptima, que comprende el sector entre las calles 99 y 127. Con esta primera habilitación, los vehículos que se movilizan en sentido norte-sur ya cuentan con dos carriles disponibles por el costado occidental, mientras que por el costado oriental se mantienen otros dos carriles para quienes transitan en sentido sur-norte, además, en la calle 116 continúa habilitado el giro a la derecha para los vehículos que se dirigen hacia el occidente.

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De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), durante estos cuatro meses se construyeron cerca de 300 metros de carril exclusivo para TransMilenio, calzada para el tránsito de vehículos particulares y una nueva ciclorruta. También se adecuaron alrededor de 2.000 metros cuadrados de espacio público, con la instalación de 20 materas con árboles y plantas, además de 250 metros cuadrados de jardinería.

El acuerdo con la Fundación Santa Fe que permitió entregar en cuatro meses un tramo de la Séptima Foto: Alcaldía de Bogotá

Los trabajos no se limitaron a las obras que están a la vista de los ciudadanos, en este sector también se actualizaron las redes de servicios públicos, tanto las relacionadas con el agua como las de otros servicios, y se construyó un muro de contención de 106 metros de largo para darle estabilidad al terreno y a la nueva vía.



Uno de los factores que permitió acelerar esta intervención fue el trabajo conjunto entre el Distrito y la Fundación Santa Fe. La institución facilitó el cierre completo del espacio donde se desarrollaron las obras, pero manteniendo las condiciones necesarias para garantizar el ingreso de pacientes y ambulancias al centro médico.

Durante la entrega, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este resultado demuestra que es posible avanzar más rápido cuando existe coordinación entre las entidades públicas, los contratistas y el sector privado. Además, aseguró que esta forma de trabajo se buscará replicar en los demás frentes de la carrera Séptima y en otros proyectos de infraestructura de Bogotá.

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Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano, hizo un llamado a las comunidades de los sectores donde continúan las intervenciones para que faciliten los cierres completos de las zonas de trabajo. Según explicó, cuando no es posible intervenir un espacio de manera simultánea, las actividades deben realizarse por partes, lo que puede duplicar el tiempo de trabajo.

Carrera Séptima Bogotá: abren tramo frente a Fundación Santa Fe Foto: Alcaldía de Bogotá

Mientras tanto, las obras siguen avanzando en otros puntos del corredor. Uno de los frentes principales está ubicado en la calle 100 con carrera Séptima, donde ya terminó la demolición del antiguo puente y comenzó la construcción de una nueva estructura que tendrá cuatro carriles, el doble de capacidad de la anterior.

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La construcción de este nuevo puente comenzó el pasado 8 de octubre con las labores de pilotaje. Hasta el momento, se han fundido 25 pilotes, cada uno de 80 centímetros de diámetro y 52 metros de profundidad.

Con la habilitación de este primer tramo, el Distrito busca mostrar cómo quedará parte del corredor de la carrera Séptima y avanzar en un proyecto que pretende mejorar la movilidad, la seguridad y las condiciones de desplazamiento de quienes transitan por este importante sector de Bogotá.