Habitante de calle fue arrastrado por un carro en movimiento: estaba pidiendo monedas

La inseguridad en Bogotá es uno de los temas que más molesta y afecta a la ciudadanía. No es para menos, pues los bogotanos perciben que la capital colombiana enfrenta cada día más problemas relacionados con robos, extorsiones y otros delitos.

Así mismo, el aumento de habitantes de calle también ha provocado que muchas personas se sientan más vulnerables en distintos sectores de la ciudad.

Prueba de ello es un video que se hizo viral en redes sociales, donde un hombre, presuntamente habitante de calle, se colgó de un carro en pleno movimiento. Al parecer, este acto peligroso ocurrió porque el conductor no quiso entregarle monedas.

En las imágenes se observa cómo el hombre, sin camiseta y usando únicamente un pantalón, fue arrastrado por la vía. El sujeto permanecía sujetado de la puerta del vehículo hasta que perdió la fuerza y cayó al pavimento.



Todavía se desconoce si el habitante de calle sufrió alguna lesión, pero el hecho dejó en evidencia un importante riesgo para los bogotanos y la creciente preocupación por la inseguridad en la capital.

#BOGOTÁ. En un video aficionado que se ha viralizado en varias R/S, quedó registrado cómo un habitante de calle se colgó de un carro en movimiento, presuntamente porque el conductor no le dio monedas. Un acto de extremo peligro que enciende las alarmas en las vías de la capital.… pic.twitter.com/4TnM2inNDs — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 24, 2026

Robos en Bogotá mantienen preocupados a comerciantes y ciudadanos

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Un video ciudadano también captó el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta asaltaron un comercio en el sector de Prado Veraniego, en Suba. De acuerdo con la información conocida inicialmente, estos mismos sujetos ya habrían cometido varios hurtos en la zona bajo la misma modalidad, lo que ha despertado el temor de la comunidad, especialmente por la falta de presencia de autoridades en el sector.

Según datos revelados en el Concejo de Bogotá entre 2025 y 2026, los robos a comercios, restaurantes y cafeterías han mantenido un promedio de 22 casos al día, lo que equivale prácticamente a un hurto por hora. A esto se suma que localidades como Santa Fe y La Candelaria registran picos de hurtos mucho más elevados, consolidándose como zonas de alta complejidad.

Distrito busca frenar la inseguridad en Bogotá

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Frente a esta coyuntura, la Administración Distrital ha venido implementando el Plan Distrital de Desarrollo enfocado en fortalecer alianzas público-privadas y redes de apoyo ciudadano para mitigar el impacto de la delincuencia.

Los reportes oficiales indican que, aunque una gran mayoría de los hurtos en establecimientos, alrededor del 83 %, se ejecutan sin el uso de armas complejas y recurriendo al factor sorpresa o al descuido, cerca del 9 % de los incidentes involucra armas de fuego.

