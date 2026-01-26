La Policía de Bogotá adelanta investigaciones tras el hallazgo de varias partes de un cuerpo desmembrado en un canal de aguas ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de la ciudad. El descubrimiento se produjo en las inmediaciones de la Plaza de Mercado del 12 de Octubre.

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar fueron observadas al menos tres partes de un cuerpo sin vida flotando en el caño: lo que sería un brazo, un tronco y la cabeza. El hallazgo se registró exactamente en el canal de agua ubicado en la calle 73A con transversal 56A.

Hallan cuerpo desmembrado en caño de Barrios Unidos, norte de Bogotá: Policía investiga

Por el momento, las unidades de criminalística aún no han llegado al punto para realizar la inspección técnica y el levantamiento de los restos, por lo que la zona fue acordonada mientras se activaban los protocolos judiciales.

Las autoridades buscan establecer la identidad de la víctima, así como las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y si los restos fueron arrojados al canal desde otro sector de la ciudad. El caso quedó en manos de los investigadores de la Policía Judicial y la Fiscalía.