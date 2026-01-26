En vivo
Bogotá

Hallan cuerpo desmembrado en caño de Barrios Unidos, norte de Bogotá: Policía investiga

Las partes del cuerpo fueron encontradas flotando cerca de la Plaza de Mercado del 12 de Octubre; autoridades investigan el caso.

