¿Hay retraso en la construcción del nuevo El Campín? Autoridades dan detalles

Han pasado varios meses desde el anuncio del inicio de las obras del nuevo estadio El Campín en Bogotá, pero hasta ahora el avance ha sido muy poco y ha generado una preocupación en la ciudadanía si el proyecto se encuentra atrasado o no, por eso, a través de un comunicado, Sencia explicó en qué punto se encuentra.

"Los trabajos preliminares previos a la fase constructiva de la obra, los cuales incluyen: demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones preliminares del terreno, desconexiones de redes de servicios públicos y pruebas técnicas, se encuentran en etapa de finalización", indicaron, es decir, que aún se encuentra en una fase de revisión técnico ante de que comience la mano de obra en la zona.

Una vez se completen los trámites exigidos, el proyecto comenzará su construcción en la zona al lado del actual estadio para poder tener el nuevo recinto deportivo en los lapsos establecidos para la entrega de la obra. "Hemos recibido -recientemente- la confirmación de que la Licencia de Construcción quedó en firme", añadieron.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el proyecto continúa en fase de preconstrucción y ya se completaron al 100 % las demoliciones principales para dar inicio a la obra cuando sea posible, asimismo, se completaron las exploraciones programadas para preparar el terreno antes de la etapa principal de la obra.



“Cuando llegamos, encontramos con que el proyecto tenía unos retos complejos. Se contemplaba construir el estadio en el mismo sitio donde está el actual y hacerlo de manera gradual. Eso realmente hacia muy difícil que este proyecto llegara a buen puerto por lo que implicaba para los equipos de fútbol y empresarios del espectáculo. Por eso, en llave entre Sencia e IDRD se pusieron en la tarea de hacer viable este proyecto. (…) Gracias a ese esfuerzo se hizo viable y se acortó el tiempo de lo que será la espera de Bogotá para tener la construcción terminada de ese estadio nuevo”, detalló el alcalde Galán.