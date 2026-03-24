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Hombre asesinó a su esposa y sus hijastras de 17 y 20 años en Bosa: se conoce video de la escena

El hombre fue capturado y remitido a un centro asistencial para su respectiva valoración, ya que presuntamente habría intentado quitarse la vida al ingerir veneno.

Hombre asesinó a su esposa y sus hijastras de 17 y 20 años: se conoce video de hallazgo de la escena
Hombre asesinó a su esposa y sus hijastras de 17 y 20 años: se conoce video de hallazgo de la escena
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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