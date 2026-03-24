Hombre asesinó a su esposa y sus hijastras de 17 y 20 años en Bosa: se conoce video de la escena

En las últimas horas se conoció un doloroso caso de violencia en la ciudad de Bogotá, específicamente en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, al sur de la capital, donde un hombre presuntamente acabó con la vida de su esposa y sus dos hijastras al interior de una vivienda.

Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, el hecho se conoció gracias a una llamada a la línea 123 realizada por un familiar de las víctimas, quien alertó a las autoridades sobre una situación de violencia dentro del inmueble.

De acuerdo con el uniformado, una vez recibieron la llamada, las autoridades se hicieron presentes en el lugar. Al ingresar a la vivienda, hallaron los cuerpos sin vida de tres mujeres: una de ellas, madre de las menores, de 32 años, y sus dos hijas, de 20 y 17 años.

Cristancho confirmó que el presunto victimario sería la pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, quien se encontraba en el interior del inmueble al momento del hallazgo. El hombre fue capturado y remitido a un centro asistencial para su respectiva valoración, ya que presuntamente habría intentado quitarse la vida al ingerir veneno.



Según indicó el comandante, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los detalles de este crimen y presentar al señalado ante la Fiscalía General de la Nación, para que responda por estos hechos que tienen conmocionada a la capital.

“El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento”, señaló el general Zambrano.

En un video conocido por Blu Radio se observa la fachada de la vivienda rodeada por policías, ciudadanos del sector y el Cuerpo de Bomberos, junto a un vehículo de criminalística. Además, se escucha el desgarrador llanto de una persona que repite en varias ocasiones: “No, ellos no se fueron, no”.

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Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad en redes sociales expresa su indignación y exige que se esclarezcan los hechos.