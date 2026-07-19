Hombres disfrazados de agentes de la Sijín desatan tiroteo: buscaban robar en la terminal de Salitre

Momentos de angustia vivieron decenas de ciudadanos en las inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre, en el occidente de Bogotá, luego de que un grupo de hombres que se hacía pasar por agentes de la Sijín protagonizara una persecución con intercambio de disparos tras ser descubierto por la Policía Metropolitana.

El procedimiento comenzó cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre varios sujetos armados que, utilizando gorras con distintivos de la Policía Nacional, intimidaban a los ocupantes de un vehículo. La rápida reacción de los uniformados permitió ubicar a los sospechosos, aunque estos intentaron escapar en motocicletas, dando inicio a una intensa persecución.

Falsos agentes de la Sijín intentaban intimidar a conductores en la Terminal Salitre

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, cuatro hombres se movilizaban en dos motocicletas mientras portaban elementos que simulaban pertenecer a la Sijín, una modalidad que, según las autoridades, ha venido siendo utilizada para engañar y cometer hurtos en la capital.



Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida. Durante el recorrido se registró un intercambio de disparos que generó pánico entre quienes transitaban por este concurrido sector de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para verificar siempre la identidad de quienes se presentan como miembros de organismos de seguridad y reportar cualquier situación sospechosa a la línea de emergencias 123.

🚨 Con gorras de la Policía y haciéndose pasar por funcionarios de la SIJIN, estos hombres intimidaban a los ocupantes de un vehículo cerca de la Terminal Salitre.



Uno de ellos fue capturado tras una persecución. pic.twitter.com/7a2kz2iRaM — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 19, 2026

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Persecución terminó con un capturado y un arma incautada

La fuga terminó cuando una de las motocicletas chocó contra un vehículo. El accidente permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes, mientras los otros tres lograron escapar y continúan siendo buscados por las autoridades.

Durante el procedimiento fue incautado un revólver calibre 22 con munición. Además, la Policía confirmó que la motocicleta utilizada por el capturado tenía un reporte vigente por hurto, hecho que fortaleció las investigaciones sobre este grupo.

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El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Asimismo, se estableció que registra antecedentes judiciales por hurto y otros delitos.

Policía alerta por modalidad de robo usando prendas de la Sijín

La comandante de la Estación de Policía Terminal, teniente coronel Adriana Ruiz, explicó que este tipo de engaño se ha convertido en una modalidad utilizada por delincuentes para intimidar a las víctimas y facilitar los robos.

La oficial aseguró que la Policía continuará adelantando operativos de registro, control e investigación para ubicar a los tres hombres que escaparon y evitar que este tipo de hechos vuelvan a poner en riesgo la seguridad de quienes transitan por la Terminal Salitre y otros sectores de Bogotá.