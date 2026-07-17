Imputan a adolescente por herir con arma de fuego a estudiante dentro de colegio en Kennedy, Bogotá

Un Fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes imputó cargos a un menor de edad señalado de herir con arma de fuego a una estudiante de 15 años al interior de una institución educativa de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio de 2026 y dieron lugar a la imputación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como lesiones personales agravadas.

De acuerdo con la investigación, tras registrarse el ataque dentro del plantel educativo, uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar y lograron la aprehensión en flagrancia del adolescente, quien presuntamente tenía en su poder un revólver con munición. Posteriormente, los análisis periciales practicados al arma permitieron establecer que esta era apta para disparar.

La víctima, una adolescente de 15 años, recibió impactos en sus extremidades inferiores y tuvo que ser trasladada para recibir atención médico-quirúrgica. Según el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las lesiones le ocasionaron una incapacidad médico legal provisional de 65 días.



Durante la diligencia judicial, el menor no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. En consecuencia, el proceso continuará su trámite conforme a las disposiciones previstas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el ataque dentro de la institución educativa y determinar las responsabilidades que correspondan dentro del proceso judicial.

