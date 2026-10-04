Inquilinos reciben importante alivio: medida del Distrito evitaría este cobro en Bogotá

Los inquilinos de viviendas en Bogotá no tendrán que asumir la nueva sobretasa que se incorporará al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público de la ciudad. Así lo dio a conocer la Alcaldía de Bogotá durante la discusión de la reforma tributaria impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Con 24 votos a favor, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 724 de 2026, con el que la administración busca fortalecer las finanzas de la capital y destinar recursos a diferentes proyectos de inversión. Uno de los componentes de la modernización del sistema contempla el uso de tecnología LED, sensores, telegestión y monitoreo remoto.

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El nuevo cobro impactará a determinados predios de la ciudad desde enero de 2027 y estará incluido en la liquidación anual del impuesto predial. Sin embargo, la Alcaldía confirmó que no llegará un cobro adicional en la factura mensual de energía.

La medida está dirigida a los estratos 4, 5 y 6, de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo. Para quienes viven en una vivienda en arriendo, el Distrito explicó que el cobro no se trasladará a una nueva tarifa mensual en el recibo de servicios públicos.



¿Los inquilinos tendrán que pagar la sobretasa del alumbrado público?

La Alcaldía de Bogotá explicó que las personas que viven en arriendo no deberán asumir la sobretasa, debido a que el mecanismo está vinculado a la liquidación anual del impuesto predial y no corresponde a la factura de energía.

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“El cobro estaría relacionado con la liquidación del impuesto predial cada año y no con la factura mensual del servicio de energía o luz”, explicó la administración distrital.

La aclaración busca diferenciar este nuevo mecanismo de un cobro mensual asociado al consumo de electricidad. La financiación de la modernización del alumbrado quedará vinculada al impuesto predial, bajo las condiciones establecidas para cada tipo de predio.

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De acuerdo con la Alcaldía, los recursos permitirán avanzar en la transformación del sistema de iluminación de Bogotá y en la incorporación de herramientas como sensores, sistemas de telegestión y monitoreo remoto, que también estarían orientados a apoyar aspectos relacionados con la seguridad y la movilidad.

Alcalde Carlos Fernando Galán X: @Bogota

¿Quiénes sí tendrán que pagar la nueva sobretasa en Bogotá?

La sobretasa está contemplada para predios de los estratos 4, 5 y 6 y se reflejará en el impuesto predial correspondiente a 2027, según las condiciones establecidas en el Acuerdo 724 de 2026.

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La Alcaldía explicó que el cobro tiene en cuenta la capacidad de pago de los propietarios y, al mismo tiempo, establece diferentes situaciones en las que una vivienda o predio puede quedar exento.

Entre ellas están las viviendas de estratos 1, 2 y 3, siempre que el valor del cálculo de su impuesto predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $1.047 millones en 2026, según la información entregada por la administración.

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El acuerdo también contempla hogares que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad.

¿Qué otros propietarios pueden quedar exentos de la sobretasa?

Otra de las condiciones establecidas contempla a determinados propietarios de predios comerciales o de viviendas de estratos 4, 5 y 6. Si al menos uno de los propietarios aparece registrado en los grupos A, B o C del Sisbén o en el RUI, podría quedar exento del pago de la obligación tributaria.

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De esta forma, el nuevo cobro no se aplicaría de manera general a todos los inmuebles de los estratos 4, 5 y 6, pues existen condiciones de exclusión relacionadas con la situación económica de los propietarios y las características del predio.

La sobretasa hace parte de la reforma tributaria aprobada por el Concejo y está relacionada con el propósito de financiar la modernización del alumbrado público de Bogotá. Para los inquilinos, la principal aclaración de la Alcaldía es que no tendrán un nuevo cobro mensual en la factura de energía por este concepto.