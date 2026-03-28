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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Intentó huir y fue capturado: joven amenazó con cuchillo a dueño de una camioneta para robarla

Intentó huir y fue capturado: joven amenazó con cuchillo a dueño de una camioneta para robarla

Se trata de un sujeto de 22 años que amenazó con un cuchillo al dueño de una camioneta en Engativá. Tras intentar huir, la Policía lo persiguió por varias cuadras hasta detenerlo. El vehículo y varias pertenencias le fueron regresadas a su dueño.

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