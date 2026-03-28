Intentó huir y fue capturado: joven amenazó con cuchillo a dueño de una camioneta para robarla

Un operativo de reacción inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de un hombre de 22 años señalado de participar en el hurto de un vehículo particular en la localidad de Engativá. El procedimiento, adelantado en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, también dejó la recuperación del automotor y de varios objetos personales de la víctima.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se conocieron cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje en el barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, fueron alertados por un ciudadano que acababa de ser víctima del robo de su vehículo. Según la denuncia, el afectado fue intimidado con un arma cortopunzante por un delincuente que logró huir con el automotor tras cometer el asalto en la localidad de Engativá.

Tras recibir la información, la Policía activó de inmediato un plan candado en la zona con el fin de cerrar posibles rutas de escape y ubicar al responsable. Gracias a la rápida reacción de los uniformados y al apoyo de la comunidad, las autoridades lograron interceptar el vehículo hurtado en inmediaciones de la calle 68 con carrera 68.

Amenazó con arma blanca a un ciudadano para robarle su vehículo en Engativá, trató de huir, pero gracias a la denuncia ciudadana y la rápida reacción de la Policía en Barrios Unidos se logró ubicar el vehículo y capturar al responsable.



Seguimos cerrándole el cerco a la… pic.twitter.com/5EwYfuECLA — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 28, 2026

Durante el procedimiento fue capturado un hombre de 22 años, a quien, según las autoridades, le encontraron en su poder un arma cortopunzante que presuntamente habría sido utilizada para intimidar a la víctima durante el robo. Además, los policías recuperaron el celular del ciudadano afectado y otros elementos personales que habían sido hurtados durante el hecho.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de hurto. Entre tanto, el vehículo fue devuelto a su propietario, quien pudo recuperar sus pertenencias pocas horas después del asalto.

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La Policía Nacional destacó que este resultado hace parte de las acciones operativas que se vienen adelantando en distintas localidades de Bogotá para combatir el hurto en todas sus modalidades y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía.