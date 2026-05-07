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Internet gratuito llega a Tunjuelito: Alcaldía de Bogotá conectará a más de 2.000 hogares

La estrategia del Distrito ya supera los 51.000 hogares conectados en Bogotá con fibra óptica y formación digital para jóvenes.

internet móvil.jpg
Internet móvil.
Foto: Freepik.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 7 de may, 2026

La localidad de Tunjuelito se suma al programa “Conexión Social, Bogotá me conecta”, una iniciativa que busca beneficiar a más de 2.000 hogares en esta localidad con acceso a internet de fibra óptica y acompañamiento social. El programa, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social en alianza con ETB, ya ha beneficiado a miles de personas en diferentes localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

Durante una visita al barrio Isla del Sol, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, señaló que esta iniciativa hace parte de una política social enfocada en reducir las brechas de desigualdad mediante herramientas digitales.

“Llevamos 51.000 en toda la ciudad y hoy abrimos la localidad de Tunjuelito. Vamos a tener 2.000 hogares adicionales conectados, en situación de pobreza y vulnerabilidad conectados a internet”, aseguró el secretario.

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Además del acceso gratuito a internet, la iniciativa incluye procesos de formación digital, acompañamiento social y estrategias de integración comunitaria, especialmente orientadas a jóvenes y familias vulnerables.

Wifi del celular
Wifi.
Foto: Grok

“En esa plataforma de tech, tú podrás hacer cursos de inglés, cursos de billeteras virtuales, vas a tener un adulto mayor. Es decir, te va a abrir un espectro de oportunidades para que disfrutes el internet como tiene que ser”, señaló Mauricio García, gerente del proyecto en ETB.

El programa está dirigido a hogares de estratos 1 y 2 que pertenezcan a los niveles A1 a C9 del Sisbén y que cuenten con cobertura de ETB en las localidades priorizadas. La inscripción es gratuita y únicamente se realiza a través de los canales oficiales de la estrategia.

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