Intolerancia en Bogotá: conductor amenazó con pistola a motociclista en plena vía pública

Un nuevo hecho de intolerancia tuvo lugar en las vías de la capital del país. Esta vez, dos conductores que tuvieron un accidente de tránsito, fueron los protagonistas de una violenta pelea a plena luz del día en vía pública de Bogotá.

En medio de trancón cotidiano, los conductores de un carro particular y una moto tuvieron un choque solo de latas en una avenida de la ciudad. En un momento, los dos hombres se bajaron de los vehículos y empezaron una discusión con el fin de determinar quién fue el responsable del accidente.

En medio de la pelea, el conductor del carro particular, un hombre de aproximadamente 45 años, que vestía camiseta y pantalón corto gris, le reclama al motociclista para que le responda por el daño de su vehículo; sin embargo, de un momento a otro sacó un arma de fuego con la que amenazó e intimidó a su contrincante.

Por fortuna, de acuerdo con las imágenes que quedaron grabadas en video de cámaras de curiosos en el sitio, llegó un agente de la Policía de Tránsito y Transporte quien, al percatarse de la situación, sacó su arma de dotación y le ordenó al conductor con la pistola que la arrojara al suelo y se la entregara, algo que finalmente hizo.

Publicidad

El hecho de intolerancia no pasó a mayores por el accionar del policía, quien luego de exigirle al conductor que se alejara del arma, le pidió los respectivos papeles con el fin de determinar si el arma tenía o no permiso. En el video también se observa que las acompañantes de este hombre le entregaron una mochila mientras el uniformado adelantó el procedimiento. Hasta el momento la Policía de Bogotá no se ha pronunciado sobre este hecho.