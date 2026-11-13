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Judicatura en Bogotá suspende este viernes términos judiciales por fallas globales de Microsoft

Las fallas mundiales de Microsoft 365 ya tienen consecuencias en la administración de justicia en Colombia.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Foto: Google Maps
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó suspender los términos judiciales durante este viernes 13 de noviembre, debido a las dificultades tecnológicas que afectan el funcionamiento de los despachos judiciales.

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La interrupción comenzó a las 11:48 de la mañana del jueves 12 de noviembre y ha generado problemas de acceso a las herramientas institucionales de la Rama Judicial. La afectación ha comprometido servicios como Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Word, Excel y PowerPoint, entre otros.

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El problema es que estas plataformas son utilizadas por los funcionarios judiciales para comunicarse, consultar documentos, compartir expedientes y adelantar diferentes actuaciones de los procesos. Por esta razón, la interrupción tecnológica ha afectado directamente la prestación del servicio de justicia y la gestión de los despachos.

¿Qué significa esta suspensión para los ciudadanos?

Que durante esta jornada se detienen los plazos legales que tienen las partes de un proceso para responder demandas, presentar recursos, entregar documentos o cumplir determinadas actuaciones ante los juzgados. Es decir, esos términos no seguirán corriendo durante el día de la suspensión y los ciudadanos no perderán ese tiempo por cuenta de las fallas tecnológicas.

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Sin embargo, la medida contempla varias excepciones para garantizar la atención de situaciones urgentes. Seguirán funcionando los juzgados de control de garantías de adultos y adolescentes para atender audiencias inmediatas y actos urgentes. También continuarán las solicitudes de libertad en los juzgados de ejecución de penas, las tutelas con medidas provisionales o relacionadas exclusivamente con asuntos de salud o que pongan en peligro la vida del accionante, y las acciones de habeas corpus.

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Por parte del Consejo Superior de la Judicatura, explicaron que cada despacho judicial tendrá autonomía para determinar cómo proceder frente a las dificultades tecnológicas, de acuerdo con sus condiciones de funcionamiento. Además, señalaron que se encuentran verificando el alcance de la afectación y el comportamiento de las plataformas.

Hay que advertir que, aunque se adelantan estas verificaciones, las fallas y las intermitencias todavía se siguen presentando. Según lo señalado en el acuerdo del Consejo Seccional, Microsoft reportó que podría haber inestabilidad en sus servicios durante una ventana de hasta 48 horas, por lo que todavía no hay una normalización completa de las herramientas tecnológicas.

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Finalmente, la suspensión autorizada corresponde únicamente al viernes 13 de noviembre y cobija a los despachos judiciales ubicados en el Distrito Judicial de Bogotá. Esto no significa que los procesos queden cancelados o archivados, sino que se detienen temporalmente los términos para proteger a los ciudadanos y garantizar el debido proceso mientras se supera la contingencia tecnológica.

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