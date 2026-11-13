Rompen vidrios y dejan amenazas: familia denuncia ataques de ‘gota a gota’ por deuda ajena en Bogotá

Una familia del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, vive momentos de temor luego de que presuntos prestamistas informales, conocidos como ‘gota a gota’, comenzaran a atacar su vivienda.

Según la denuncia conocida por el Ojo de la Noche, los responsables buscan a un hombre que habría solicitado dinero prestado y entregado una dirección equivocada para evitar responder por la deuda.

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El problema es que en el inmueble señalado no vive el supuesto deudor, sino varias mujeres de una misma familia y un adulto mayor, quienes desde hace varias semanas han sido víctimas de intimidaciones y daños materiales por parte de estas personas.

De acuerdo con el relato de una de las afectadas, los presuntos cobradores han llegado en repetidas ocasiones a la vivienda para tomar fotografías, marcar la fachada y dejar carteles con amenazas. Sin embargo, la situación se agravó durante uno de los episodios más recientes, cuando los hombres atacaron directamente el inmueble y rompieron varios vidrios.



La denunciante aseguró que, durante ese hecho, en la casa se encontraban una mujer que acababa de tener un bebé, un adulto mayor y otra mujer de la tercera edad, quienes quedaron expuestos a la situación de violencia.

“Ya la última vez que vinieron fue cogiendo la casa a patadas, rompieron vidrios. En ese momento se encontraba una chica que acaba de tener bebé, estaba un señor de la tercera edad, una señora ya de la tercera edad. Entonces, la verdad, ya se torna un poco molesto el tema”, relató la víctima a Blu Radio.

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Familia de Tunjuelito teme por nuevas agresiones de los ‘gota a gota’

Ante las constantes intimidaciones, las residentes decidieron instalar carteles en la parte exterior de la vivienda para intentar comunicarse con los responsables. En los mensajes les explican que el hombre al que buscan no vive en esa dirección y les piden que, antes de causar nuevos daños, llamen a la puerta para verificar la información.

La intención de las mujeres es poder hablar con los presuntos cobradores, aclarar que no conocen al supuesto deudor y evitar que continúen los ataques contra una propiedad que, aseguran, no tiene ninguna relación con el préstamo.

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No obstante, según la denunciante, estas personas no han intentado establecer contacto ni verificar quiénes habitan el inmueble. Por el contrario, llegan a tomar fotografías, lanzar piedras y golpear las puertas y ventanas.

La preocupación también está relacionada con las condiciones de seguridad del sector. La mujer explicó que se trata de una cuadra poco transitada y oscura, donde la mayoría de las residentes son mujeres que deben salir a trabajar durante la noche o en las primeras horas de la madrugada.

“Ya nos tiene un poco atemorizadas el tema, porque igual uno ya no anda tranquilo en la cuadra”, manifestó.

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Las afectadas aseguran que han intentado buscar ayuda ante la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía, pero, según su denuncia, hasta el momento no han recibido una respuesta que permita frenar las intimidaciones.