Monje budista tailandés guía caminata en silencio en el Planetario de Bogotá: cómo asistir

Bogotá acoge este jueves 12 de noviembre una actividad de meditación al aire libre poco habitual en el centro de la ciudad: una caminata en silencio de 90 minutos guiada por Phra Pasura Dantamano, conocido como LP Pasura, monje budista tailandés que visita la capital colombiana como parte de la Gira ser.PAZ 2026, organizada por la Fundación KalāPaz.

La jornada comienza a las 8:30 a. m. en la entrada principal del Planetario de Bogotá. Desde allí, los participantes recorrerán el Parque de la Independencia Bicentenario de forma lenta y en silencio, siguiendo las indicaciones del monje. Según los organizadores, se espera la asistencia de cientos de personas.

Planetario de Bogotá. Foto: Alcaldía.

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Qué es el mindful walking o meditación caminando

La actividad central de la visita es el mindful walking, una práctica de atención plena que consiste en meditar mientras se camina, paso a paso, con atención a la respiración y al entorno. Según la Fundación KalāPaz no se trata de una marcha, una protesta ni una clase.

Los organizadores señalan que la práctica está dirigida también a personas que nunca han meditado o que tienen dificultades para hacerlo sentadas. Para participar no se requiere experiencia previa, pertenecer a una tradición religiosa ni usar ropa especial.



Al finalizar el recorrido, cada asistente escribirá en un papel un mensaje para el mundo y lo pegará en un muro colectivo instalado en el lugar.

Quién es LP Pasura, el monje que guía la caminata en Bogotá

Phra Pasura Dantamano es monje de la tradición theravada, considerada la más antigua del budismo, desde 2006. Actualmente es jefe de Relaciones Internacionales de Wat Phra Dhammakaya y vicepresidente de la Juventud de la Sangha Budista Mundial.

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Antes de su ordenación estudió humanidades y trabajó como gerente de hotel, auxiliar de vuelo y DJ. De acuerdo con la fundación, esta trayectoria explica que enseñe la meditación con un lenguaje cotidiano, sin términos religiosos ni técnicos.

Ha guiado más de 1.000 encuentros de meditación en más de 50 países, algunos con hasta 20.000 asistentes. Según la Fundación KalāPaz, Bogotá es su única parada en América Latina este año. Antes de llegar a la capital acompañó en Cali una velatón en homenaje a las víctimas del sismo del 10 de agosto.

LP Pasura. Foto: suministrada.

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Lo que dicen el monje y los organizadores

“La paz se teje desde adentro. No es una idea, es una práctica que se puede aprender en medio de la agitada vida cotidiana”, afirmó LP Pasura.

Por su parte, Ammy Hoyos, directora de la Fundación KalāPaz, explicó el objetivo de la visita: “Traemos a LP Pasura porque creemos que, si cultivamos esa calma interior, podemos actuar distinto en nuestros entornos y generar paz exterior. Eso es lo que queremos compartir”.

Agenda de la Gira ser.PAZ 2026 en Bogotá y Cundinamarca

La visita del monje budista incluye otras actividades durante la semana. Todas requieren inscripción previa:

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Jueves 12 de noviembre

Caminata consciente (8:30 a 10:00 a. m.) : punto de encuentro en la entrada principal del Planetario, con recorrido por el Parque de la Independencia Bicentenario. Abierta al público general, con aporte voluntario.

: punto de encuentro en la entrada principal del Planetario, con recorrido por el Parque de la Independencia Bicentenario. Abierta al público general, con aporte voluntario. Charla vivencial “Mindfulness en la ciudad” (10:00 a. m. a 12:00 p. m.) : en el Planetario de Bogotá. Cuenta con 180 cupos y aporte voluntario.

: en el Planetario de Bogotá. Cuenta con 180 cupos y aporte voluntario. Conferencia “Masculinidades y gestión de la violencia basada en género” (5:30 a 9:00 p. m.): en la Universidad Javeriana, junto al colectivo Manes a la Obra. Dispone de 100 cupos, con aporte voluntario.

Del viernes 13 al lunes 16 de noviembre

Retiro residencial “El camino de regreso a casa”: en la Casa de Retiros Aguablanca, en Guasca (Cundinamarca), con un máximo de 20 cupos.

Programación ser.PAZ 2026 Bogotá.

La información completa y las inscripciones están disponibles en el sitio web de la fundación así como en sus redes sociales.