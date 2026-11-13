Pico y placa Bogotá hoy viernes 13 de noviembre de 2026, ¿quiénes no pueden circular?

Hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, la Secretaría de Movilidad de Bogotá implementa la medida de pico y placa para reducir la congestión vehicular.

Durante este día, los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por la capital. El horario establecido para la restricción de circulación es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.. Esta medida busca fomentar el uso de alternativas de transporte y mejorar el flujo vehicular en la ciudad.

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Pico y placa en Bogotá este viernes 13 de noviembre

La restricción del pico y placa Bogotá hoy afecta específicamente a los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los ciudadanos deben tener en cuenta que la restricción aplica en toda el área urbana de la capital.

Agentes de tránsito controlando la medida de pico en placa en Bogotá. Foto: Movilidad.

Desde tempranas horas, los conductores deben ajustarse a estos lineamientos para evitar sanciones. Importante limitar el uso de vehículos en los horarios marcados para favorecer la movilidad de aquellos que dependen del transporte público.

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Sanciones por incumplimiento

Quienes no cumplan con la normativa de pico y placa Bogotá hoy se enfrentarán a una multa de aproximadamente $633.200 COP, lo que equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Además, es posible que las autoridades procedan con la inmovilización del vehículo. Para evitar estas sanciones, los ciudadanos pueden optar por adquirir un permiso de Pico y Placa Solidario, el cual les permite circular a pesar de las restricciones, o utilizar opciones de movilidad sostenible.

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Recomendaciones para hoy en Bogotá

Este viernes, los vehículos eléctricos, híbridos, taxis, motos y de servicio especial están exentos del pico y placa Bogotá hoy. Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos utilizando alternativas como el sistema de transporte público, bicicletas o aprovechar servicios de transporte colaborativo. Verificaciones de placas en tiempo real y horarios de operación deben ser revisadas para evitar inconvenientes durante sus trayectos en la capital.

Para mañana, sábado, los conductores deben estar atentos a los cambios en la reglamentación de pico y placa que serán actualizados por la autoridad competente. Recuerden planificar sus rutas y verificar los días de restricción para evitar infracciones.